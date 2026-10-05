«Ero ormai in Polonia, poi ha chiamato la Gas Sales...»

Un nuovo protagonista per il presente e il futuro di Gas Sales Bluenergy: lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson ha vissuto il primo momento ufficiale biancorosso accolto nella sede di Badaracco Assicurazioni, sponsor del club, per la conferenza stampa di presentazione.

Reduce dall'intervento al ginocchio destro effettuato nelle settimane scorse, lo schiacciatore americano sta proseguendo il proprio percorso di recupero con lo staff medico e fisioterapista biancorosso e l’inserimento all'interno del gruppo guidato da coach Dante Boninfante. Nel corso dell'incontro Robinson ha evidenziato tutta la propria soddisfazione per l'approdo in una delle realtà più ambiziose del campionato italiano. «Dovevo andare a giocare in Polonia - ha detto - ma poi è arrivata la chiamata di Piacenza e fin dal primo contatto con la società ho percepito grande fiducia nei miei confronti. Arrivare qui rappresenta un'opportunità importante per la mia carriera, una sfida che mi entusiasma. So di entrare a far parte di un club che negli ultimi anni è sempre stato protagonista ai massimi livelli e non vedo l'ora di poter dare il mio contributo alla squadra. Sto lavorando quotidianamente per completare il recupero fisico e farmi trovare pronto il prima possibile. Sono stato accolto benissimo da tutti, compagni, staff e dirigenti. Ho trovato un gruppo molto competitivo ma anche estremamente disponibile. L'atmosfera che si respira intorno alla squadra è positiva e ricca di entusiasmo».

Al tavolo dei relatori presenti - oltre al giocatore – Osvaldo Badaracco (titolare della Badaracco Assicurazioni), Carlo Cocco (responsabile marketing di Italia Assicurazioni) e Isabella Cocciolo, amministratore delegato di Gas Sales Bluenergy.