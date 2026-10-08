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Ferrari convocato nella Nazionale Under 16

Volley Superlega - Grande soddisfazione per il centrale classe 2012 della Gas Sales Bluenergy

Redazione Online
|1 ora fa
Ferrari convocato nella Nazionale Under 16
1 MIN DI LETTURA
Nuova grande soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy: Sergio Ferrari, il giovanissimo centrale biancorosso, da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre sarà al lavoro con gli Azzurri a Messina.
Il classe 2012 è stato, infatti, convocato, insieme ad altri diciassette atleti, su indicazione del direttore tecnico Vincenzo Fanizza per partecipare ad uno stage di allenamento della Nazionale Under 16.
Ferrari, alto un metro e 96 centimetri, piacentino con mamma brasiliana, ha iniziato a giocare a pallavolo nel gennaio 2024 e nella passata stagione era nel roster della formazione Under 15 biancorossa e ha esordito anche nel campionato di Serie D.

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