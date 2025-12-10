Gas Sales Bluenergy, l'euro-ritorno è da incorniciare

Debutto vincente in Cev Volleyball Cup per Gas Sales Bluenergy al ritorno in campo europeo a quasi due anni di distanza dall’ultima apparizione. Nella gara d’andata giocata a Cagliari hanno superato per 3-1 la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice. Ora nella gara di ritorno, il 7 gennaio prossimo, in Repubblica Ceca ai biancorossi basterà vincere due set per conquistare gli ottavi di finale. In un PalaPirastu festante che ha visto sugli spalti la presenza di 2300, tra cui alcuni Lupi Biancorossi, Piacenza ha messo in mostra un buon gioco e soprattutto ha ricevuto tantissimi applausi per alcune giocate che hanno infiammato il pubblico. Coach Boninfante ha mescolato la formazione dando spazio fin dall’inizio a Loreti, Bergmann e Seddik. Dopo un primo set che i biancorossi hanno perso ai vantaggi pur mettendo a referto buoni numeri in ogni fondamentale, negli altri tre parziali il pallino del gioco lo hanno sempre avuto in mano loro. Nonostante nel terzo set i cechi abbiano recuperato anche diversi punti di svantaggio per poi vedere allungare nuovamente gli avversari. Sono stati tredici i block in biancorossi, quindici gli: Piacenza ha chiuso con un 55% in attacco e un 43% in ricezione. In doppia cifra Bovolenta con 18 punti, Bergamm e Gutierrez con 15, Seddik con 12. In casa ceca in doppia cifra Brichta e Okulic con 11 punti.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Jihostroj Ceske Budejovice 3-1

(24-26, 25-14, 25-19, 25-13)

Gas Sales Bluenergy: Galassi 9, Bovolenta 18, Gutierrez 15, Seddik 12, Porro 4, Bergmann 15, Loreti (L), Mandiraci, Andringa, Leon, Travica. Ne: Pace (L), Comparoni, Simon. All. Boninfante.

Jihostroj Ceske Budejovice: Okolic 11, Bartunek 2, Calvo 5, Taylor 5, Brichta 11, Cordeiro 7, Tomas (L), Lestina 3, Emmer, Kaislasalo 5. Ne: Toth, Pitner. All. Smejkal.

Arbitri: Sanchez Rodriguez (Spagna), Feshti (Albania), Verrascina (Italia).

Note: durata set 30’, 25’, 27’ e 22’ per un totale di 124’. Spettatori 2300. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 15, muri punto 13, errori in attacco 4, ricezione 43% (17% perfetta), attacco 55%. Jihostroj Ceske Budejovice: battute sbagliate 15, ace 9, muri punto 4, errori in attacco 8, ricezione 34% (14% perfetta), attacco 40%.