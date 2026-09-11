Gas Sales, così si cresce anche fuori dal campo

Non solo sport e risultati sul campo, ma anche crescita personale, autonomia e benessere.

Con questi obiettivi prende il via “F#ace to F#ace 3.0-abitare, condividere, evolvere…in foresteria”, il progetto educativo promosso da Gas Sales Bluenergy e curato dalla Fondazione La Ricerca Ets di Piacenza, rivolto ai dieci giovani atleti ospitati nella foresteria della società biancorossa.

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa nasce dalla volontà di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita personale, relazionale e scolastica, favorendo un’esperienza positiva di convivenza lontano dal contesto familiare.

Il progetto è stato studiato e sviluppato, ormai due stagioni fa, insieme alla Fondazione La Ricerca e al dottor Paolo Savinelli, responsabile dei servizi educativi, con l’obiettivo di offrire ai giovani atleti un punto di riferimento educativo e uno spazio costante di ascolto e confronto.

Il percorso prevede due appuntamenti settimanali, ogni lunedì e giovedì, condotti dal dottor Andrea Praolini Lanza, educatore professionale della Fondazione La Ricerca.

«Attraverso incontri strutturati e momenti di dialogo spiega la Gas Sales Bluenergy - i giovani atleti saranno coinvolti in attività finalizzate a migliorare la gestione della vita quotidiana all’interno della foresteria. Tra queste rientrano la definizione e il rispetto di un regolamento condiviso, la suddivisione dei compiti settimanali e la promozione di comportamenti improntati alla responsabilità, alla collaborazione e al rispetto reciproco. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla dimensione emotiva dei ragazzi. Vivere lontano da casa può infatti comportare momenti di difficoltà, nostalgia o sconforto. Il progetto intende offrire un sostegno educativo concreto, capace di intercettare eventuali situazioni di fragilità e di contribuire al benessere personale degli ospiti della foresteria».

Un ulteriore ambito di intervento riguarderà l’organizzazione del tempo dedicato allo studio, per aiutare gli atleti a conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi e ad acquisire competenze utili anche per il loro futuro.