Gas Sales da urlo a Cagliari: travolge Trento 3-0 e alza la Sardinia Cup

La Gas Sales Bluenergy Piacenza chiude la preseason sollevando la Sardinia International Volley Cup. Al PalaPirastu di Cagliari, davanti a un caldissimo tutto esaurito, i biancorossi superano l'Itas Trentino con un netto 3-0 (25-22, 29-27, 25-19), celebrando la nona vittoria su nove incontri disputati in preparazione.

Coach Dante Boninfante lancia Porro in regia, Bovolenta opposto, Zlatanov e Gutierrez in banda, McHenry e Galassi al centro con Pace libero. Trento ritrova Michieletto in coppia con Lavia, ma deve arrendersi all'avvio roboante dei piacentini, che spinti dai turni al servizio di Porro scappano subito nel primo set, archiviato grazie alla solidità di capitan Galassi.

La vera prova di maturità arriva nel secondo parziale: sotto di cinque lunghezze, i biancorossi non tremano. L'ingresso al servizio di Brboric propizia la rimonta, completata ai vantaggi (29-27) con grande personalità sotto i colpi di un devastante Manuel Zlatanov. Lo schiacciatore classe 2008 gioca da veterano ed è il top scorer del match con 19 punti, conditi da ace e muri decisivi su Faure.

Il terzo parziale è un monologo piacentino tra difese spettacolari e grande entusiasmo. Un attacco in bilanciere di Gutierrez sigilla il definitivo 25-19, facendo esplodere la festa dei ragazzi di Boninfante. Un successo che certifica la crescita di un gruppo giovane ma già unito e maturo, ottimo biglietto da visita in vista del debutto ufficiale in SuperLega previsto per domenica 18 ottobre sul campo di Padova.

Daniele Botti