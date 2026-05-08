Gas Sales, in quattro al collegiale azzurro

Prende ufficialmente il via da Roma lunedì la stagione 2026 della Nazionale maschile campione del mondo.

Sono quindici i giocatori che il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato per il primo collegiale azzurro e tra questi quattro biancorossi: l’opposto Alessandro Bovolenta, il centrale Francesco Comparoni, il libero Domenico Pace e il palleggiatore Paolo Porro.

Il gruppo dei quindici atleti lavoreranno da lunedì a domenica al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa. Una settimana di lavoro per inaugurare il nuovo percorso degli azzurri, che si ritroveranno nella capitale per scaldare i motori in vista delle prime amichevoli e agli impegni internazionali della stagione estiva.

I convocati

Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza); Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo (Cisterna Volley); Tommaso Ichino (Powervolley Milano); Giulio Magalini, Marco Pellacani (M.& G. Scuola Pallavolo); Leandro Aussibio Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle); Francesco Romano Sani, Matteo Staforini (Verona Volley).

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (Allenatore); Roberto Ciamarra (2° Allenatore); Marco Meoni (Assistente Allenatore); Oscar Berti (Preparatore Atletico); Piero Benelli (Medico); Francesco Alfatti (Fisioterapista); Ivan Contrario (Scoutman); Giacomo Giretto (Team Manager).