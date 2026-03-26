Gas Sales Net si allarga con l'ingresso di Cus Genova

Una nuova società, Cus Genova, entra a far parte di Gas Sales Bluenergy Net, il progetto avviato nel 2025 e dedicato alla promozione del volley giovanile e alla collaborazione tra club.

"Con questo ingresso - spiega la società biancorossa - Cus Genova diventa la quarta realtà affiliata, a conferma del crescente interesse attorno all’iniziativa. Il progetto nasce con l’obiettivo di unire competenze ed esperienze, a livello locale e nazionale, per costruire un ambiente sportivo sempre più inclusivo e orientato alla crescita. Al centro, la condivisione di know-how tecnico e manageriale della società biancorossa, con l’intento di sviluppare una comunità sportiva solida e coesa».