Gas Sales, prove generali in vista della Superlega

Ultimo impegno precampionato per la Gas Sales Bluenergy, che oggi e domani è impegnata a Cagliari nella Sardinia International Volley Cup.

Nella prima sfida del quadrangolare, i biancorossi sfideranno oggi alle 16 nella prima semifinale i tedeschi del Luneburg, squadra già affrontata e superata dai nell’aprile scorso nella finale di Cev Cup.

A seguire, alle 18.30, sarà la volta della sfida tra Itas Trentino e Vk Karlovarsko.

Domani si disputeranno le finali: alle 15.00 la gara valida per il terzo posto, mentre alle 17.30 andrà la finale che assegnerà il trofeo.

Sono questi gli ultimi impegni di preparazione per Piacenza, che domenica 18 ottobre alle 17 debutterà in Superlega a Padova.