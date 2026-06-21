Gas Sales, quattro azzurri per la Vnl

Quattro giocatori della Gas Sales Bluenergy sono stati convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per la seconda tappa della Vnl 2026: il palleggiatore Paolo Porro, l’opposto Alessandro Bovolenta, il libero Domenico Pace e il centrale Gianluca Galassi. Il centrale Francesco Comparoni proseguirà il lavoro a Cavalese fino a domenica 28 giugno.

Tutto è ormai pronto per l’inizio di una nuova settimana di gare di Volleyball Nations League. Conclusa la prima settimana canadese con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta al tie-break contro la Francia, gli azzurri sono pronti ad affrontare la week 2 che si giocherà a Lubiana (Slovenia) dal 24 al 28 giugno. Affronteranno nell’ordine, Bulgaria (24 giugno, ore 13), Ucraina (25 giugno, ore 16.30), Brasile (26 giugno, ore 20) e Slovenia (28 giugno, ore 20.30).

Per questo secondo appuntamento internazionale il commissario tecnico De Giorgi ha scelto i 14 atleti: i palleggiatori Paolo Porro e Riccardo Sbertoli: i centrali Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti Leandro Mosca; gli schiacciatori Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia e Luca Porro; gli opposti Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; i liberi Gabriele Laurenzano e Domenico Pace.