Gas Sales supera Padova e vince il Memorial Masiera. Galassi nuovo capitano

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza supera Padova 3-1 al PalaRomare di Schio e aggiunge un altro tassello alla preparazione verso il campionato di SuperLega. Nel Memorial Masiera i biancorossi, dopo due primi set equilibrati, sono cresciuti alla distanza dominando soprattutto la quarta frazione.

Davanti a una cornice di pubblico calorosa e partecipe, le due formazioni hanno dato vita a un confronto intenso e combattuto, caratterizzato da ritmi elevati e numerosi spunti tecnici, ma anche da qualche passaggio a vuoto. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che per l’occasione ha ritrovato Gianluca Galassi, nuovo capitano della squadra, dopo gli impegni con la Nazionale, si è trattato di un’altra tappa importante della preparazione, con l’obiettivo di affinare automatismi e intesa dopo le settimane di lavoro al PalabancaSport.

Coach Dante Boninfante ha ruotato l’intero organico a disposizione, ottenendo risposte positive dagli atleti impiegati. Buoni segnali sono arrivati soprattutto dal muro-difesa, aspetto sul quale il gruppo sta lavorando con particolare attenzione in vista dell’esordio in campionato.

Il Memorial Masiera ha rappresentato anche un’occasione preziosa per misurarsi con un’avversaria di pari categoria e verificare i progressi compiuti durante la preparazione. Al di là del risultato, indicazioni incoraggianti sono arrivate dall’atteggiamento dei biancorossi, capaci di aumentare intensità ed efficacia con il passare dei set.

Mattatore della partita Zlatanov con 21 punti, di cui quattro a muro. Alle sue spalle Bovolenta con 18 punti e McHenry con 11.

Il prossimo impegno è in programma mercoledì 7 ottobre al PalabancaSport: alle 17 i biancorossi affronteranno Acqua Sant’Anna Cuneo.

La partita

Coach Dante Boninfante in avvio schiera Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e McHenry al centro, Gutierrez e Zlatanov in banda, con Domenico Pace libero. Dall’altra parte della rete Jacopo Cuttini risponde con Rinaldi e Mills in diagonale, Pellacani e Truocchio al centro, Orioli e Leodolter in banda, D’Amico libero.

Inno nazionale, pubblico numeroso sugli spalti e tanto entusiasmo: si respira già aria di campionato. Padova segna il primo punto e dopo pochi scambi cerca subito l’allungo (5-8). Le due squadre faticano dalla linea dei nove metri e non mancano gli errori anche in attacco e ricezione. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trova il primo vantaggio con McHenry (18-17), poi è nuova parità a quota 20.

Padova torna avanti con Truocchio (21-22), ma le squadre restano a braccetto fino al 23-23. Il primo set ball è patavino (23-24), con un muro sull’attacco biancorosso, ma Piacenza lo annulla. Orioli ne procura un secondo (24-25), cancellato da McHenry. L’ace di Zlatanov consegna ai suoi il primo set ball (26-25), poi McHenry chiude con un block-in: 27-25.

Nel secondo parziale le squadre ripartono con le stesse formazioni. L’ace di Padova vale il +3 (1-4) e Boninfante chiama subito time-out. La parità arriva a quota 9 e questa volta è Cuttini a fermare il gioco. Il muro di Zlatanov porta avanti Piacenza (11-10). Sul 14-13 doppio cambio biancorosso: dentro Leon per Porro e subito dopo Travica per Bovolenta.

Il neocapitano Galassi scalda il braccio e firma due punti nel giro di tre scambi (16-15). Sul 18-17 si chiude il doppio cambio. A quota 20 è ancora parità, poi Padova passa avanti con il mani-out di Orioli (20-21) e Gutierrez risponde per il 21-21. Si arriva ancora appaiati sul 23-23, ma questa volta Padova sfrutta subito il primo set ball e pareggia i conti: 23-25.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza parte forte nel terzo set (3-0) con due block-in. Padova si avvicina (4-3), ma l’ace di Bovolenta vale il +4 (8-4). Gli avversari tornano a una lunghezza (12-11), prima del nuovo allungo biancorosso. L’ace di McHenry porta il punteggio sul 15-12, la bomba di Bovolenta sul 17-12 e Cuttini chiama il secondo time-out a disposizione.

Sul 19-15 entra Brborić per Gutierrez. Tre punti consecutivi di Zlatanov spingono Piacenza sul 23-18, il muro biancorosso procura sei set ball e lo stesso Zlatanov chiude con un ace: 25-18.

Nel quarto set entrano Comparoni per McHenry e Brborić per Gutierrez. Comparoni si mette subito in mostra con due punti nel giro di pochi scambi (5-1), poi l’ace di Zlatanov (6-1) costringe Cuttini al time-out. Padova cambia anche in cabina di regia, con Tanga al posto di Rinaldi, ma il muro biancorosso firma l’8-1.

L’ace di Comparoni vale il 10-2, entra Leon per Bovolenta e il francese trova subito il punto (11-2). Il set scappa definitivamente a Padova. Sul 14-4 Cuttini esaurisce i time-out, mentre Piacenza cresce al servizio e a muro: un block-in a tre vale il 19-6. Destro rileva Zlatanov sul 23-10, l’attacco fuori di Padova consegna una lunga serie di match ball ai biancorossi (24-10) e Galassi chiude alla terza occasione: 25-12 e 3-1.

Dante Boninfante: «Siamo partiti un po’ sornioni, poi piano piano abbiamo trovato ritmo e colpi. In questo periodo della preparazione ci può stare qualche passaggio a vuoto. Bravi i ragazzi a ritrovarsi in campo e a superare le difficoltà. McHenry sta trovando l’intesa con i palleggiatori, fatica ancora nella fase di cambio palla, ma diamogli tempo».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Pallavolo Padova 3-1

(27-25, 23-25, 25-18, 25-12)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Zlatanov 21, McHenry 11, Bovolenta 18, Gutierrez 4, Galassi 5, Pace (L), Leon 3, Brborić 3, Travica, Comparoni 7, Destro. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.

Pallavolo Padova: Rinaldi, Orioli 14, Pellacani 5, Mills 7, Leodolter 8, Truocchio 9, D’Amico (L), Tanga, Bergamasco 1, Bistrot, Kunstmann 1, Uliana (L). Ne: Rendina, Ruzza. All. Cuttini.

Arbitri: Miotto di Padova, Pettenello di Padova.

Note: durata set 27’, 27’, 25’ e 19’, per un totale di 98’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 24, ace 8, muri punto 10, errori in attacco 9, ricezione 54% (18% perfetta), attacco 53%. Pallavolo Padova: battute sbagliate 16, ace 2, muri punto 8, errori in attacco 9, ricezione 44% (9% perfetta), attacco 34%.