"Grazie di tutto": la Gas Sales saluta i quattro partenti

“Grazie di tutto”. Sui social, come da consuetudine ogni fine stagione, si congedano gli atleti in partenza e si accolgono quelli in arrivo. La Gas Sales Bluenergy ha così salutato ufficialmente il suo capitano Robertlandy Simon (dopo 4 stagioni in biancorosso, una Coppa Italia in bacheca e la più recente Cev Cup conquistata solo due settimane fa), il libero Luca Loreti, destinato a Perugia per la prossima stagione, Robbert Andringa, lo schiacciatore olandese che ha manifestato, dopo tre stagioni con i colori di Piacenza, il desiderio di avvicinarsi a casa, e il giovanissimo centrale francese Daniel Iyegbekedo, arrivato a gennaio durante la piena emergenza del comparto.

Un grande in bocca al lupo da parte del club per i partenti, e il doloroso addio dalla città a capitan Simon, destinato a Milano per la prossima stagione e in volo per l’Indonesia, dove è stato arruolato da Jakarta Bhayangkara Presisi assieme a Noumory Keita e Rok Mozic per disputare l’Avc Champions League, il campionato maschile per club che riunisce squadre dell’Asia e dell’Oceania.