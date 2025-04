«Il Palabanca pieno un’arma in più per sconfiggere Trento»

Non c’è due senza tre. Nella scorsa stagione, quando ancora indossava la maglia di Monza, l’impresa gli è riuscita, ribaltando l’iniziale vantaggio di Trento in semifinale e conquistando così il pass per l’appuntamento più importante. Quest’anno, facendo tutti gli scongiuri del caso, ci riproverà con la Gas Sales Bluenergy. Il centrale Gianluca Galassi è pronto a vivere da protagonista anche gara 2, con l’Itas – forte del successo maturato nel primo round – attesa domani alle 18 al PalabancaSport.

«Piano però – esordisce con un sorriso – l’anno scorso con Monza eravamo sotto 2-0 prima di ribaltare la serie vincendo tre partite di fila. Ora abbiamo perso solo la prima, speriamo proprio di non ritrovarci in quella situazione (ride, ndc). «Scherzi a parte, abbiamo ancora la possibilità di fare una grande partita in casa e riportare la serie in parità. Sappiamo che sarà difficile e che servirà qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere domenica scorsa. Trento ha dimostrato tutto il suo valore già nella regular season, mentre noi stiamo acquisendo consapevolezza solo ora, almeno in termini di risultati. Sono fiducioso, perché rispetto alla stagione regolare, ora il nostro livello è costante. E poi, il Palabanca sarà soldout: il pubblico è sempre stato una nostra arma in più. Anche a Trento c’era tanta gente, ma qui sarà tutta un’altra cosa».