Inizierà in Macedonia la riconquista della Coppa Cev
Volley - La Gas Sales Bluenergy, campione in carica, sfiderà Ugd Stip: andata tra l'8 e il 10 dicembre
Redazione Online
|2 ore fa
Sarà la formazione macedone del Ugd Stip l’avversaria della Gas Sales Bluenergy nei sedicesimi di Coppa Cev, manifestazione vinta lo scorso anno dai biancorossi di coach Dante Boninfante.
I campioni di Macedonia nel turno preliminare di Champions League sono stati superati dagli olandesi dell’Orions Stars Doetinchem in entrambe le gare giocate: 3-0 (25-13, 25-19, 25-17) all’andata giocata in Olanda e 3-2 (25-23, 20-25, 25-21, 10-25, 10-15) nel ritorno.
Tra l’8 e il 10 dicembre la Gas Sales Bluenergy Volley giocherà la sfida di andata fuori casa, il ritorno è in programma al Palabanca mercoledì 6 gennaio alle 18.
I campioni di Macedonia nel turno preliminare di Champions League sono stati superati dagli olandesi dell’Orions Stars Doetinchem in entrambe le gare giocate: 3-0 (25-13, 25-19, 25-17) all’andata giocata in Olanda e 3-2 (25-23, 20-25, 25-21, 10-25, 10-15) nel ritorno.
Tra l’8 e il 10 dicembre la Gas Sales Bluenergy Volley giocherà la sfida di andata fuori casa, il ritorno è in programma al Palabanca mercoledì 6 gennaio alle 18.
La Cev Cup prenderà il via in novembre con i trentaduesimi di finale, per concludersi nell’aprile 2027, con sette doppi turni (gara di andata e ritorno) compresa la finale. Piacenza inizia il suo cammino dai sedicesimi di finale, stesso momento in cui accedono al torneo anche le squadre eliminate nei primi tre turni preliminari di Champions League.
Da questa edizione per superare il turno sarà necessario vincere entrambe le partite con qualsiasi risultato, in caso di una vittoria per parte con qualsiasi risultato, il passaggio al turno successivo sarà deciso dal golden set.
Da questa edizione per superare il turno sarà necessario vincere entrambe le partite con qualsiasi risultato, in caso di una vittoria per parte con qualsiasi risultato, il passaggio al turno successivo sarà deciso dal golden set.
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