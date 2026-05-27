La baby Gas Sales sogna il tricolore

Non si ferma il sogno dell’Under 15 della Gas Sales Bluenergy, che è tra le migliori sedici formazioni d’Italia.

Impegnata in Puglia alle finali nazionali giovanili di categoria, la squadra biancorossa ha vinto il girone D di qualificazione e ha staccato il pass per accedere al girone della fase finale che prende il via oggi e a cui partecipano, oltre alle prime quattro classificate dei gironi di qualificazione, le 12 squadre che hanno vinto il titolo regionale.

Dopo aver superato nella giornata di martedì l’Asd Murate per 3-0 (25-16, 25-19, 25-16) e il Ssv Bozen per 3-0 (25-13, 25-18, 25-12), ieri mattina i giovanissimi biancorossi hanno battuto il Leporano Volley per 3-0 (25-18, 25-15, 25-11) in una gara senza storia.

I giovani biancorossi, allenati da Marco Lenzi e Matteo Antonucci, proseguono dunque la loro corsa: sono inseriti ora nel girone F con Volley Treviso (prima classificata in Veneto), Volley Parella Torino (prima classificata in Piemonte-Valle d’Aosta) e Roomy Giunic (prima classificata in Sicilia). Proseguiranno il loro percorso domani alle 16 con Volley Treviso, in campo alla palestra comunale Don Tonino Bello di Alessano, in provincia di Lecce. Venerdì alle 11 Gas Sales Bluenergy affronterà il Volley Parella Torino, poi alle 16 il Roomy Giunic.

La rosa

Mattia Villa, Marco Cazzulani, Giulio Corvino, Giovanni Braghieri, Francesco Maria Bifulco, Tommaso Astorri, Jesse Chimdire Chidiebere, Raffaele Guglielmetti, Antonio De Francesco, Paolo Guazzi, Giovanni Leonardi, Rei Ballushi, Nicolò De Francesco, Sergio Ferrari.

Allenatori

Marco Lenzi e Matteo Antonucci.

Dirigente accompagnatore

Alessandro Fei.