La Gas Sales Bluenergy è insaziabile: Verona va al tappeto in tre set

Un netto 3-0 che consolida le certezze del gruppo e regala al PalabancaSport un'altra bella serata. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza supera la Rana Verona 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) nella quinta giornata di SuperLega. Per gli uomini di Boninfante il ritorno al successo certifica la crescita del gruppo e blinda il vertice.

L'eroe di giornata è l'opposto Alessandro Bovolenta, MVP dopo una prova di grande coraggio. Il giovane biancorosso ha rischiato fino all'ultimo di non giocare a causa di febbre e malessere. Nonostante la forma precaria, ha stretto i denti firmando 15 punti e mettendo il sigillo sui palloni più scottanti. Con lui brillano Gutierrez e Zlatanov (10 punti a testa), bravi a dare fluidità alla regia di Porro e a contenere i tentativi di rimonta veronesi, oltre al solido apporto di Galassi al centro.

Verona paga i troppi errori in ricezione e ben 21 battute sbagliate. Agli scaligeri non basta Keita, miglior marcatore con 16 palloni messi a terra, né l'impatto di Mozic dalla panchina per riaprire una sfida rimasta saldamente nei binari piacentini.

Piacenza è lucida nei finali. Nel primo set il break arriva sul 21-18 con Bovolenta. Nel secondo, dopo il sorpasso di Keita (20-21), i biancorossi mantengono i nervi saldi e chiudono 25-23 con l'ace di Galassi. Il terzo set è un thriller: Piacenza allunga 22-18 con Porro, Verona risale fino al 24-24 portando la frazione ai vantaggi, ma ci pensano due attacchi di Bovolenta a chiudere il match sul 26-24.

A fine gara coach Boninfante esalta i suoi: «Vincere così contro Verona ci dà fiducia. Bovolenta ha fatto un miracolo a esserci». L'opposto chiude: «Vittoria di coraggio, felice che la squadra si affidi a me nei momenti decisivi».