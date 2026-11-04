L'imbattibilità della Gas Sales alla prova di Trento

Appuntamento cruciale nella quarta giornata della Superlega di volley per la Gas Sales Bluenergy. La squadra di coach Dante Boninfante fa visita questa sera alle 20.30 Itas Trentino, "bestia nera" della formazione piacentina, che ha vinto solamente 7 dei 29 scontri diretti nelle varie competizioni.

La Gas Sales Bluenergy, come gli avversari, stanno conducendo una partenza di campionato impeccabile, certificata da tre vittorie in altrettante gare. Ma stasera si troverà di fronte a una squadra che sa sfruttare al meglio il fattore campo, oltre ad essere ancora più attrezzata rispetto alla scorsa stagione. Trento, dopo un'annata costellata da infortuni, ha allestito una rosa più profonda, che concede all'allenatore Marcelo Mendez grandi possibilità di scelta. Di fatti per i dolomitici il campionato è solo uno dei quattro obiettivi che metteranno nel mirino per questa stagione.

Dall'altra parte, però, c'è Piacenza, squadra altrettanto attrezzata, che sta recuperando le fatiche fisiche e mentali dopo la vittoria per 3-1 contro Cisterna.

«Cercheremo di capire un’altra volta se abbiamo diminuito quel gap dalle squadre top del campionato che avevamo lo scorso anno», ha commentato il palleggiatore Dragan Travica.

Dunque, in palio punti pesanti in una sfida tra imbattute, due candidate alle posizioni di vertice e la possibilità di lanciare un messaggio importante al campionato. Tutto in questo nel turno infrasettimanale della Superlega.