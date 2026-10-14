La Gas Sales Bluenergy si presenta alla città
Volley Superlega - Appuntamento alle 20.45 in Sant'Agostino, ingresso libero
Redazione Online
|3 ore fa
La Gas Sales Bluenergy si presenta alla città.
L’appuntamento è per stasera alle 20.45 nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, una serata speciale, aperta a tifosi, appassionati e partner, durante la quale verranno presentati uno ad uno i protagonisti della nuova stagione biancorossa: giocatori, staff tecnico e dirigenza saliranno sul palco per salutare la città e vivere insieme al pubblico un momento particolarmente significativo a pochi giorni dall’inizio del campionato. Con loro anche la formazione della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley e il settore giovanile biancorosso.
Sarà anche l’occasione per scoprire le nuove divise da gioco che i giocatori indosseranno in ogni partita di campionato della stagione 2026-2027.
L’ingresso all’evento sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’appuntamento è per stasera alle 20.45 nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, una serata speciale, aperta a tifosi, appassionati e partner, durante la quale verranno presentati uno ad uno i protagonisti della nuova stagione biancorossa: giocatori, staff tecnico e dirigenza saliranno sul palco per salutare la città e vivere insieme al pubblico un momento particolarmente significativo a pochi giorni dall’inizio del campionato. Con loro anche la formazione della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley e il settore giovanile biancorosso.
Sarà anche l’occasione per scoprire le nuove divise da gioco che i giocatori indosseranno in ogni partita di campionato della stagione 2026-2027.
L’ingresso all’evento sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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