La Gas Sales Bluenergy si presenta alla città.

L’appuntamento è per stasera alle 20.45 nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, una serata speciale, aperta a tifosi, appassionati e partner, durante la quale verranno presentati uno ad uno i protagonisti della nuova stagione biancorossa: giocatori, staff tecnico e dirigenza saliranno sul palco per salutare la città e vivere insieme al pubblico un momento particolarmente significativo a pochi giorni dall’inizio del campionato. Con loro anche la formazione della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley e il settore giovanile biancorosso.

Sarà anche l’occasione per scoprire le nuove divise da gioco che i giocatori indosseranno in ogni partita di campionato della stagione 2026-2027.

L’ingresso all’evento sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.