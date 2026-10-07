La Gas Sales fa sette su sette

Al Palabanca si è chiusa con una vittoria per 4-0 (25-23, 25-19, 25-17, 27-25) il calendario delle amichevoli prestagionali della Gas Sales Bluenergy, scesa in campo contro Acqua Sant’Anna Cuneo nell’ultimo test match prima della partecipazione alla Sardinia International Volley Cup 2026 e dell’avvio ufficiale della nuova stagione.

I biancorossi contro i piemontesi hanno calato la settima vittoria in altrettante gare giocate, bissando il successo ottenuto una decina di giorni fa a Cuneo.

Miglior realizzato della partita Zlatanov con 13 punti, in casa biancorossa in doppia cifra con 10 anche McHenry, Leon e Bovolenta.

«Un passo in avanti - ha commentato al termine coach Dante Boninfante - abbiamo avuto qualche difficoltà ad inizio partita in attacco vuoi per alcune variazioni dei nostri colpi che non entravano e vuoi per bravura di Cuneo ma i ragazzi sono stati bravi a gestire la situazione. Dobbiamo imparare a stare in campo in qualsiasi situazione, ho visto più continuità e un minore numero di errori, stiamo facendo il percorso che ci siamo prefissati».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy - Acqua Sant’Anna Cuneo 4-0 (25-23, 25-19, 25-17, 27-25)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Galassi 7, Porro 2, Zlatanov 13, McHenry 10, Bovolenta 10, Gutierrez 5, Pace (L), Brborić, Leon 10, Travica, Comparoni 8, Rizzo (L), Destro 3. Ne: Kotlar. All. Boninfante.

Acqua Sant’Anna Cuneo: Champlin 6, Mosca 6, Argilagos 2, Poriya 6, Codarin 3, Feral 12, Loubeyre (L), Coscione, Cavaccini (L), Sala 6, Volpe 4, Barberio 1, Strehlau 6, Giraudo. All. Battocchio.

Note: durata set 28’, 23’, 21’, e 27’ per un totale di 98’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 21, ace 6, muri punto 10, errori in attacco 9, ricezione 57% (18% perfetta), attacco 48%. Acqua Sant’Anna Cuneo: battute sbagliate 16, ace 2, muri punto 9, errori in attacco 11, ricezione 42% (18% perfetta), attacco 34%.