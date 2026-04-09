La Gas Sales vuole una notte magica

Serata da non sbagliare per la Gas Sales Bluenergy, che questa sera alle 20.30 al Palabanca riceve Perugia per gara 2 della semifinale playoff. Umbri avanti 1-0 nella serie, quindi biancorossi chiamati alla vittoria per riportare in equilibrio la sfida contro la corazzata umbra.

Piacenza che dovrebbe fare a meno ancora di Efe Mandiraci, il fenomeno turco fermato in gara 1 da un problema alla spalla e preservato in vista della finale di Cev Cup della prossima settimana.

«Giocare con Perugia non è certo facile soprattutto a casa loro - commenta l'opposto piacentino Alessandro Bovolenta - domenica siamo stati bravi a reagire nel terzo set, dopo aver lasciato per strada qualche occasione di troppo nei primi due parziali. In gara 2 speriamo di ridurre il numero di errori e giocare senza pesi inutili sulle spalle. Possiamo e dobbiamo fare di più di quanto fatto in gara 1, abbiamo aggiustato in questi giorni qualche aspetto. Dovremo fare meglio in battuta e sono certo il nostro pubblico ci darà la spinta per cercare di pareggiare i conti».