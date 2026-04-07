La Gas Sales ci crede: «La serie non è finita»

La Gas Sales Bluenergy non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca nella corsa alla finale scudetto. Lo ha detto chiaramente, ospite a Zona Sport su Telelibertà, il direttore sportivo biancorosso Ninni De Nicolo, sollecitato dalle domande dai conduttori Marcello Tassi e Selina Pozzi.

La puntata è partita con l’analisi di gara 1 di semifinale, persa da Piacenza 3-1 a Perugia: «Come ha detto coach Dante Boninfante a fine gara - ha commentato De Nicolo - abbiamo perso la prima partita, ma la serie non è finita. Sicuramente hanno inciso le assenze. Ancora una volta non eravamo al completo. Rimane quindi un po’ un rammarico. Ma la squadra, anche in emergenza, ha portato in campo una bella prestazione. Siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari pur con qualche mancanza importante».

Tra le assenze, quella che ha influito maggiormente lunedì sul campo di Perugia è stata quella di Efe Mandiraci, protagonista nella serie contro Lubiana in Cev Cup e di gara 5 contro Modena nei quarti per la corsa al tricolore. Lo schiacciatore biancorosso ha infatti accusato una problematica alla spalla durante la partita di ritorno contro gli sloveni e ora dovrà essere monitorato giorno dopo giorno. Il preparatore atletico della Gas Sales, Lorenzo Barbieri, ha chiarito la situazione: «Le sue condizioni non sono delle migliori. Con tutto lo staff stiamo cercando di venirne a capo, ma la situazione non è semplice. Se potrà rientrare per gara 2? Noi lo speriamo. Il suo apporto in campo è essenziale, ma tanto passa dalle sue sensazioni durante le prossime rifiniture. Si tratta di una condizione che andrà valutata quotidianamente».