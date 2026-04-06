Gas Sales da applausi, ma gara 1 va a Perugia

La Gas Sales lotta, ma alla fine è costretta ad arrendersi 3-1 a Perugia, in gara 1 della semifinale scudetto.

I biancorossi di coach Dante Boninfante, privi di Mandiraci infortunato, sono stati protagonisti di una partita di grande intensità nel fortino della squadra campione d'Europa in carica e prima classificata in stagione regolare di Superlega. A fare la differenza, alcuni errori di Piacenza nei momenti decisivi e la maggiore capacità dei padroni di casa nel gestire le giocate più delicate del match.

Primi due set molto simili, con Perugia che nel finale piazza il break decisivo dopo un andamento molto equilibrato: 25-23 e 25-21.

Nel terzo parziale, la Gas Sales reagisce e prende il largo fino al 25-20 finale.

Nel quarto set, torna la musica dei primi due: la Gas Sales regge bene, ma lo sprint di Perugia è decisivo: finisce 25-22 e gara 1 va in Umbria.

La seconda sfida della serie si giocherà a Piacenza giovedì sera.

La partita

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Andringa e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Mandiraci è in panchina per un problema alla spalla che verrà monitorato quotidianamente. Bergmann è il secondo libero. Perugia risponde con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Russo e Crosato al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero.

Primo set

Il primo punto è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con il block in di Porro, i biancorossi guidano le danze e quando arriva il block in di Simon Piacenza è avanti di quattro lunghezze (4-8) con Lorenzetti a chiamare tempo. L’ace di Semeniuk riporta i suoi a meno due (6-8), quello di Andringa vale per Piacenza il più tre (8-11), Simon non chiude una free ball, ne approfitta Perugia per il meno uno (10-11) con Boninfante a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco punto di Bovolenta e subito dopo ace di Simon (10-13), fioccano gli errori dalla linea dei nove metri da entrambe la parti, l’errore in attacco di Gutierrez vale la parità a quota diciotto e la successiva invasione a rete dei biancorossi il primo vantaggio nel parziale per gli umbri (19-18). Ace di Plotnytskyi per il più due dei padroni di casa (21-19), ace di Porro per il meno uno (22-21), sono due si set point umbri (24-22) che chiudono alla seconda occasione con Ben Tara.

Secondo set

Parte bene Piacenza (1-4) ma con due block in e capitalizzando un errore dei biancorossi Perugia pareggia i conti a quota quattro prima di vedere gli avversari allungare ancora con Gutierrez e Andringa (4-6). L’ace di Russo porta avanti i suoi (9-8), Perugia ha trovato la misura a muro, il terzo block in del parziale vale il più tre (12-9) con Boninfante a chiamare tempo. Fioccano gli errori in attacco in casa biancorossa, due consecutivi fanno volare Perugia (14-9), il pubblico spinge gli umbri che rispondono bene (17-11) con coach Boninfante a chiamare il secondo time out a disposizione. Doppio cambio in casa biancorossa, dentro Travica e Leon, l’ace di Simon riporta a tre lunghezze i suoi (21-18). Quando si chiude il doppio cambio si è sul 22-19, la battuta in rete di Gutierrez consegna quattro set point agli umbri (24-20), il primo è annullato da Galassi, l’attacco out di Bovolenta chiude il parziale a favore di Perugia.

Terzo set

Il block in di Simon vale la parità a quota tre, poi sono gli umbri ad allungare nuovamente (6-3). Simon e muro di Andringa (6-5), mani fuori di Andringa ed è parità a quota sette. Gutierrez fa mettere avanti il naso a suoi (11-12), l’ace dello stesso cubano porta a due le lunghezze di vantaggio (12-14) con Lorenzetti a chiamare tempo. Piacenza spinge ritrovando anche colpi in attacco, il block in di Porro vale il più quattro (16-20), sono cinque i set point biancorossi (19-24), Piacenza chiude alla seconda occasione.

Quarto set

Parte forte Perugia, l’ace di Giannelli vale il più quattro (6-2), Piacenza dimezza lo svantaggio (11-9) con Bovolenta al termine di una lunga azione, la parità è cosa fatta a quota tredici. Nuova parità a quota quindici, doppio cambio in casa biancorossa e Leon si presenta subito con un diagonale che vale il 16-16, Perugia avanti di due (18-16), time out di Boninfante. Allunga Perugia (20-17), tre lunghezze che i padroni di casa gestiscono, sono tre i match ball (24-21), gli umbri chiudono alla seconda possibilità.

Il commento di Dante Boninfante

L'analisi del coach piacentino Dante Boninfante: «Qualche recriminazione la possiamo avere nel primo parziale che potevamo chiudere perché le occasioni le abbiamo avute, poi Perugia ha fatto una grande partita. Bravi i ragazzi a restare aggrappati alla gara fino alla fine, si qualche situazione di palla alta poteva essere gestita meglio. Mandiraci ha un problema alla spalla che stiamo monitorando quotidianamente, lo vogliamo al top per la finale di coppa e se migliora prima siamo tutti ben felici. Abbiamo perso la prima battaglia non certo la guerra, i ragazzi hanno fatto bene contro una grande squadra».

Il tabellino

Sir Susa Scai Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-22)

Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 2, Plotnytskyi 18, Crosato 4, Ben Tara 19, Semeniuk 14, Russo 7, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Cvanciger 0, Solé 0, Colaci (L). N.E. Argilagos, Loser, Ishikawa. All.: Lorenzetti.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 3, Gutierrez 13, Galassi 6, Bovolenta 14, Andringa 6, Simon 19, Bergmann (L), Leon 3, Pace (L), Mandiraci 0, Travica 0, Loreti 0. N.E. Comparoni, Iyegbekedo. All.: Boninfante.

Arbitri: Pozzato, Brunelli.