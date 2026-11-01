La travolgente Gas Sales recupera anche Robinson

La Gas Sales Bluenergy capolista imbattuta di Superlega torna in campo per la terza giornata del campionato: alle 18 i biancorossi saranno di scena al Palasport di Cisterna per affrontare i padroni di casa laziali.

Piacenza arriva all'appuntamento forte del successo ottenuto davanti al proprio pubblico contro Modena e con la volontà di dare continuità ai risultati e al percorso di crescita evidenziato nelle prime uscite stagionali. Alle ottime sensazioni di inizio annata, si aggiunge una novità positiva: convocato per la prima volta Cooper Robinson, lo schiacciatore statunitense reduce dall'operazione al ginocchio.

Dall'altra parte della rete ci sarà una formazione giovane, dinamica e capace di esprimere una pallavolo aggressiva, soprattutto tra le mura amiche.

Quella di Cisterna è tradizionalmente una trasferta insidiosa. La squadra pontina, al debutto in campionato con Milano si è imposta per 3-0, mentre nella seconda giornata ha alzato bandiera bianca a Trento.



