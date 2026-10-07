La voglia di Piacenza di Iyegbekedo

Nuovo appuntamento con le presentazioni ufficiali di Gas Sales Bluenergy. Nella sede di Voltuna, azienda sponsor del club biancorosso, è stato presentato il centrale francese Daniel Iyegbekedo, fresco vincitore della medaglia d’argento ai Campionati Europei con la Francia e pronto a iniziare la sua seconda stagione all’ombra del Gotico dopo l’esperienza vissuta a Piacenza nello scorso campionato.

Classe 2007, Daniel Iyegbekedo, alto due metri e otto centimetri, nel dicembre scorso per alcuni giorni si era allenato al Palabanca agli ordini di coach Dante Boninfante grazie al progetto della France Avenir, una sorta di Club Italia francese, che nel periodo delle vacanze dà la possibilità ai suoi giovani talenti di fare uno stage all’estero. E poi in gennaio 2026 era arrivato a Piacenza per sopperire ad un paio di assenze nel reparto centrali.

«Daniel è un atleta che conosciamo bene - ha detto il direttore sportivo Ninni De Nicolo - e lo ringrazio pubblicamente perché è stato di parola e ha aspettato, nonostante l’interessamento di altre squadre, i nostri tempi per firmare e tornare a Piacenza. Lo scorso anno ha dimostrato qualità tecniche e umane importanti, crescendo costantemente all’interno del nostro gruppo. L’esperienza maturata con la Nazionale francese e il risultato ottenuto agli Europei rappresentano un ulteriore passo nel suo percorso. Siamo felici di poter continuare a lavorare insieme e sicuramente il nostro reparto dei centrali è un lusso, abbiamo esagerato, tutti e quattro sarebbero titolari in qualsiasi squadra».

«Sono davvero contento di essere tornato a Piacenza - ha commentato Daniel Iyegbekedo - lo scorso anno mi sono trovato molto bene sia con la società sia con i compagni e sono felice di ritrovare un ambiente che conosco e che mi ha aiutato a crescere. È stata un’estate lunga e impegnativa, sono più maturo e sicuro, l’argento conquistato agli Europei con la Francia è stata un’esperienza straordinaria che porterò sempre con me, ma ora il mio pensiero è rivolto esclusivamente alla nuova stagione. Voglio continuare a migliorare, dare il massimo ogni giorno in allenamento e farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa. Credo molto nel potenziale di questa squadra e non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi».