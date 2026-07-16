L'Italia vince ancora, biancorossi a riposo

Sesto successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Nella seconda delle quattro gare in programma a Osaka, gli azzurri guidati dal Ct Ferdinando De Giorgi hanno superato per 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) il Belgio allenato dal tecnico italiano Emanuele Zanini, in una sfida importantissima ai fini della classifica generale e qualificazione alle Finals. L'Italia sale così a quota sei vittorie e 20 punti in classifica.

Turno praticamente di riposo per i giocatori della Gas Sales Bluenergy: per Bovolenta zero punti, mentre Galassi non è neppure entrato.

Per questa gara il Ct De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Pardo centrali, Porro-Bottolo schiacciatori con Balaso libero.

Dall’altra parte della rete il tecnico italiano del Belgio Zanini è sceso in campo con Reggers, Plaskie, D'heer, Rotty, Valkiers, Colson e Lantsoght libero.

Gli azzurri sono stati sempre compatti, partendo forte e senza concedersi alcuna pausa nel corso della gara. L'Italia ha imposto per lunghi tratti il proprio ritmo e il proprio gioco, chiudendo con pieno merito la sfida contro il Belgio. Top scorer del match il belga Reggers con 14 punti, per l'Italia in evidenza Romanò e Mati con 13 punti.

Domani gli azzurri osserveranno un turno di riposo dalle partite, prima dello sprint finale con Argentina (18 luglio, ore 12.20) e Cuba (19 luglio, ore 8.30).

La partita

Buon avvio dell'Italia nel primo set con Romanò, servito da Porro, che mette a terra il pallone del 3-1. Successivamente, il muro di Sanguinetti regala agli azzurri il 5-3. In questa fase l'Italia, seppur con vantaggi minimi, è sempre davanti e comanda il gioco. È ancora Sanguinetti, ben imbeccato da Giannelli, a essere incisivo dal centro (12-9), costringendo il Belgio a spendere un time out. Alla ripresa del gioco Yuri Romanò trova l'ace (13-9). Da questo momento in poi gli azzurri sono bravi a gestire il vantaggio (18-15, 23-19) e concentrati fino alla fine chiudono il set 25-20 grazie all’attacco vincente di Bottolo.

Seconda frazione ancora nel segno degli azzurri, con l'Italia avanti nel punteggio (6-4). Gli azzurri hanno progressivamente preso in mano la situazione, portandosi sul 13-9 e poi sul 16-12. Nella fase centrale, però, c'è stato il parziale ritorno del Belgio che ha recuperato fino al -1 (18-17). Nel finale di set Giannelli e compagni hanno ripreso il ritmo e hanno chiuso a proprio favore anche la seconda frazione per 25-22, portandosi sul 2-0 nel conto dei set.

Terzo set con gli azzurri ancora avanti (7-5), dopo una fase di equilibrio nella parte centrale del set (16-16) il controllo è tornato all'Italia che ha chiuso 25-22 firmato ancora da Bottolo che ha decretato la fine del match. Italia 3, Belgio 0.

Il tabellino

Italia-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

Italia: Bottolo 11, Mati 13, Romanò 13, Porro 7, Sanguinetti 8, Giannelli, Balaso (L). Sani 1, Sbertoli, Bovolenta. N.e: Laurenzano, Galassi, Lavia, Russo. All. De Giorgi.

Belgio: Valkiers 1, Plaskie 13, Colson 5, Reggers 14, Rottyseppe 5, D’heer 3. Lantsoght (L). Fransen, V. Hoyweghen 1, Verwimp, Vandecruys, Baetens, Fafchamps. N.e: Van Genechten. All. Zanini.

Arbitri: Liu Jiang (Chn), Szydlowski Robert Karol (Aus).