Luneburg schiantato, Gas Sales in finale alla Sardinia Cup

La Gas Sales Bluenergy centra la finale della Sardinia International Volley Cup superando in semifinale la Svg Luneburg per 3-0 (25-23, 25-15, 25-19) al termine di una sfida che solo nel primo set è stata equilibrata.

E domani con inizio alle 17.30 affronterà l'Itas Trentino, che ha battuto 3-0 Volejbalovy Klub Karlovarsko.

Sul taraflex di Cagliari è andato in scena il remake della finale di Cev Cup disputata nell'aprile scorso, una sfida che ha nuovamente messo di fronte due delle protagoniste della scorsa stagione europea ed è terminata nello stesso identico modo.

I biancorossi, davanti ad un numeroso pubblico, hanno affrontato con determinazione e intensità la formazione tedesca, trovando risposte importanti sotto il profilo tecnico e caratteriale. Un test di livello per la squadra piacentina che, a pochi giorni dall'inizio del campionato di Superlega, ha mostrato ulteriori segnali di crescita sia nella qualità del gioco sia nell'intesa tra i reparti.

Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Iyegbekedo, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero.

«I ragazzi sono stati bravi a restare nel primo set - commenta l'allenatore biancorosso - e poi una volta trovata la misura tutto è andato meglio. Sono soddisfatto di aver potuto fare giocare dopo parecchio tempo Iyegbekedo, adesso pensiamo solo alla gara di domani».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – SVG Lüneburg 3-0

(25-23, 25-15, 25-19)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Zlatanov 8, Iyegbekedo 7, Bovolenta 8, Gutierrez 8, Comparoni 7, Pace (L), Brborić 1, Leon 1, Travica. Ne: McHenry, Galassi, Rizzo (L). All. Boninfante.

SVG Lüneburg: Schoenherr 2, Rein 3, Grouvarus 10, Young 5, Enlund 10, Sani 5, Goto (L), Rogers 2, Homberger. Ne: Gingera. All. Hubner.

Arbitri: Goitre di Torino, Verrascina di Roma.

Note: durata set 29’, 22’ e 24’ per un totale di 75’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 15, ace 5, muri punto 7, errori in attacco 1, ricezione 53% (18% perfetta), attacco 59%. SVG Lüneburg: battute sbagliate 18, ace 5, muri punto 5, errori in attacco 10, ricezione 56% (15% perfetta), attacco 37%.