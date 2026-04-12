Perugia troppo forte, Gas Sales addio playoff

La Gas Sales Bluenergy dice addio ai playoff scudetto. In gara 3 di semifinale, i biancorossi hanno ceduto 3-0 a Perugia, che aveva vinto anche i primi due scontri della serie.

Quindi gli umbri passano in semifinale, mentre a Piacenza resta la finale di Cev Cup: avversaria il Luneburg, andata mercoledì in Germania, ritorno mercoledì 22 aprile al Palabanca.

La partita

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Simon al centro, Andringa e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Mandiraci è in panchina per un problema alla spalla, Bergmann è il secondo libero. Perugia risponde con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Solé e Russo al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero.

Primo set

L’ace di Bovolenta vale il più tre (6-9) con Lorenzetti a chiamare subito tempo. Gli umbri si portano a meno uno (11-12), l’ace di Gutierrez e un pallonetto millimetrico di Bovolenta ridanno ossigeno a Piacenza (11-15) con Lorenzetti a chiamare il secondo time out a disposizione. L’ace di Comparoni vale il più cinque (12-17), Perugia si porta a tre lunghezze (16-19) ed è Boninfante a chiamare il suo primo time out, alla ripresa del gioco è Simon a segnare punto (16-20). L’attacco out biancorosso permette a Perugia di portarsi a meno due (18-20) e il successivo ace di Plotnytskyi vale il meno uno (19-20) con Boninfante ad utilizzare il secondo time out. E’ parità a quota venti sul fallo in palleggio di Porro, Galassi in campo per alzare il muro, riparte Piacenza (20-23), sono tre i set point che porta Gutierrez (21-24), il primo è annullato, il secondo pure, il terzo Piacenza se lo annulla con l’attacco out di Gutierrez. Nuovo set point biancorosso con Comparoni (24-25), annullato. In campo Mandiraci, il primo block in della partita per Perugia è sul suo attacco, vale anche il primo vantaggio nel parziale e il set point che gli umbri subito concretizzano con l’ace di Semeniuk.

Secondo set

Piacenza parte ancora bene (4-7) ma basta poco e Perugia è già lì al suo fianco a quota sette con il block in su Andringa, Boninfante chiama tempo. Altro block in questa volta sull’attacco di Bovolenta e Perugia è avanti (8-7) e tenta subito l’allungo (13-10), la parità per i biancorossi è cosa fatta a quota quattordici con l’ace di Porro. Perugia guida, Piacenza la tiene nel mirino nonostante tre errori consecutivi dalla linea dei nove metri (21-19), ancora un block in umbro ed è 23-20 con Boninfante a chiamare tempo. Errore in attacco biancorosso e sono quattro i set point per gli umbri (24-20) che chiudono alla seconda occasione con Solé.

Terzo set

In casa Piacenza rimane in campo Galassi per Comparoni, Perugia cerca subito l’allungo (5-3), Gutierrez pareggia i conti a quota sette e poi a muro porta avanti i suoi (7-8). Perugia ricorre, trova la parità a quota dodici e poi mette la freccia con un nuovo block in sulla pipe di Gutierrez (13-12), nuovo block in umbro, dentro Travica per Porro. Perugia vola, errore in attacco biancorosso e block in subito (16-12) con Boninfante ad utilizzare il secondo time out. Dentro Leon ma poco cambia, Perugia è in rampa di lancio per arrivare in Finale Scudetto, sono nove i match ball per gli umbri che chiudono subito con un ace.

Coach Boninfante

Coach Dante Boninfante è comunque orgoglioso dei suoi: «Non ho nulla da recriminare ai ragazzi, anche se qualche cosa lo abbiamo lasciato nel primo set ma, ripeto, abbiamo affrontato una grande squadra che in questo momento ha un qualcosa più di noi. C’è rammarico per aver chiuso il campionato dopo una serie di Quarti d Finale giocata alla grande ma siamo anche orgogliosi del percorso fatto in questa stagione. E adesso, dopo aver smaltito la delusione per aver chiuso qui il nostro campionato, pensiamo alla finale di Coppa Cev, ci restano due partite per chiudere la stagione e le vogliamo giocare alla grande».

Il tabellino

Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (27-25, 25-21, 25-15)

Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 0, Plotnytskyi 12, Solé 11, Ben Tara 13, Semeniuk 11, Russo 7, Argilagos 0, Dzavoronok 0, Cvanciger 1, Colaci (L), Gaggini (L). N.E. Loser, Ishikawa, Crosato. All. Lorenzetti.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Gutierrez 11, Comparoni 6, Bovolenta 8, Andringa 4, Simon 14, Bergmann (L), Leon 1, Pace (L), Mandiraci 0, Galassi 2, Travica 0. N.E. Iyegbekedo, Loreti. All. Boninfante.

Arbitri: Simbari, Luciani, Merli.