«Questa Gas Sales può puntare più in alto»

La città sul tetto d’Europa, un’esplosione di coriandoli sulle note di “We Are the Champions”, lacrime, abbracci e la Cev Cup alzata al cielo dalla Gas Sales Bluenergy.

Una festa che Piacenza ha avuto l’onore di ospitare solo una settimana fa e che è stata rivissuta durante Zona Sport, il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. Per l’occasione, negli studi di via Benedettine, sono intervenuti il direttore generale Hristo Zlatanov, l’amministratore delegato Isabella Cocciolo e il team manager biancorosso Alessandro Fei.

Al centro, infine, un’ospite di fondamentale importanza, nonché protagonista della puntata: la Coppa Cev, il trofeo continentale vinto lo scorso mercoledì davanti ad un Palabanca gremito in ogni ordine di posto. «È stata un’emozione aver visto un palazzetto così caldo sostenere i ragazzi. La città è stata sempre con noi per tutta la stagione – ha spiegato Zlatanov – il bilancio è positivo: è stato un anno speciale, abbiamo giocato un’infinità di partite (44 gare ufficiali tra campionato, playoff e coppe, ndr), riuscendo a superare i tanti momenti di difficoltà. Il fatto di aver convissuto con un’emergenza infortuni costante ha fatto sì che la squadra prendesse consapevolezza del suo potenziale. Nella partita d’andata a Luneburg i primi due set li abbiamo vinti proprio grazie a queste qualità: eravamo sotto di parecchi punti e siamo riusciti a rimontare».

Si è parlato anche di futuro. La prossima stagione vedrà la Gas Sales mantenere la stessa ossatura e la stessa filosofia volta ad investire in atleti giovani e promettenti. «Cosa aspettarsi dal mercato estivo? Sempre altri giovani – conclude Zlatanov -. Sarà un arrivederci a Daniel Iyegbekedo (oltre ai già citati partenti Robertlandy Simon, Robbert Andringa e Luca Loreti, ndr), ma per il resto la squadra rimarrà più o meno quella di quest’anno». E quando si parla di obiettivi: «Mi piacerebbe veder questi ragazzi vincere un trofeo italiano – ha detto Fei –: quest’anno ero convinto che ci saremmo riusciti. Non dico lo scudetto, ma pensavo che saremmo riusciti ad arrivare in finale». «Questa squadra è stata fatta per avere continuità – aggiunge Cocciolo - l’anno prossimo si può puntare dunque a qualcosa in più».