La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, vicecampione d’Italia, è pronta a dare il via al campionato italiano maschile di Serie A1. L’esordio è in programma domenica alla palestra comunale di Barzana, in provincia di Bergamo, dove si disputerà il primo concentramento della stagione, valido per la prima giornata di campionato.

La formazione biancorossa è inserita nel girone B insieme a Verona Sitting Volley, Sitting Volley Brembate Sopra e Scuola di Pallavolo Fermana.

l campionato italiano si articola in quattro gironi. Nella prima fase, ogni squadra partecipante ospiterà un concentramento e, al termine di ciascun appuntamento, verrà aggiornata la classifica secondo il seguente sistema di punteggio: tre punti per la vittoria per 3-0 o 3-1, due punti per la vittoria per 3-2, un punto per la sconfitta per 2-3 e nessun punto in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3.



Al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, in programma il 6 e 7 marzo 2027. Le quattro squadre vincitrici si qualificheranno alla Final Four, che assegnerà lo scudetto nel fine settimana del 10 e 11 aprile 2027.

Il secondo concentramento del girone B si svolgerà a Verona, con la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley che osserverà il turno di riposo.

Il terzo appuntamento è invece in programma il 9 gennaio 2027 al Palabanca di Piacenza, mentre il quarto concentramento si terrà a Fermo nel mese di febbraio 2027.

Il 16 e 17 gennaio 2027 la squadra biancorossa sarà inoltre impegnata in Francia, a Caen, per la EuroSilver League. La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è stata inserita nel gruppo A insieme a Caen Volley Ball, Scuola di Pallavolo Fermana e Leipziger BRS. Le prime due classificate del girone e la migliore terza accederanno alla fase Gold, in programma a Lione dal 16 al 18 aprile 2027.

La rosa

Davide Aielli Chiesa, Stefano Belfiore, William Brasina, Simone Burzacchi, Gabriele Camisa, Federico Comparoni, Angelo Gelati, Madi Kante, Giuseppe La Montagna, Pierluigi Mancino, Giovanni Monteverdi, Luigi Russo, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri. All. Giovanni Marani, Vincenzo Gagliardi. Dirigente: Diletta Del Prete.

Il programma della prima giornata

Ore 14.00: Sitting Volley Brembate Sopra-Verona Sitting Volley.

Ore 15.30: Verona Sitting Volley-Gas Sales Bluenergy Sitting Volley.

Ore 17.00: Gas Sales Bluenergy Sitting Volley- Sitting Volley Brembate Sopra.

Riposa: Scuola di Pallavolo Fermana.