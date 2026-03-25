Tie-break dominato: euro trionfo Gas Sales

Stavolta il tie-break sorride alla Gas Sales Bluenergy, che nell'andata della semifinale di Cev Cup contro la formazione slovena dell’Ach Volley Ljubljana riesce a spuntarla al quinto set.

Nel primo set gli ospiti conducono le danze, tanto da arrivare fino al 24-21. Ma il turno al servizio di Simon suona la sveglia, arriva la prepotente rimonta e Piacenza riesce a spuntarla per 30-28.

Un entusiasmo che dura anche per tutto il secondo parziale, chiuso per 25-20 dai biancorossi.

Anche il terzo set sembra incanalarsi su binari giusti, ma Ljubljana non molla e riesce a prevalere ai vantaggi 29-27.

La Gas Sales sembra molto colpita moralmente e nel quarto parziale fatica a riprendersi, quando arriva la scossa ormai è tardi e gli sloveni vincono 25-20.

Si va al tie-break, l'ennesimo in questa stagione biancorossa: si inizia punto a punto, poi l'attacco di Mandiraci e due errori ospiti e il muro di Simon valgono la mini-fuga (7-3). L'ace del turco sembra imprimere l'allungo decisivo, l'attacco di Gutierrez, il primo tempo di Simon e un altro ace di Mandiraci lo certificano (11-3). Gutierrez punisce in parallela, il turco piazza un altro ace (13-3) e il parziale è di 10-0. Ljubljana non c'è più e sbaglia il servizio, il muro di Gutierrez chiude i giochi 15-4.

Ritorno previsto in Slovenia il 2 aprile, ma testa prima a domenica: alla 18 c'è gara 5 dei quarti dei playoff scudetto a Modena.

Il commento di coach Boninfante

«Sapevamo benissimo che ci sarebbe stato da soffrire - commenta alla fine coach Dante Boninfante - abbiamo affrontato un’ottima squadra che gioca magari in maniera diversa da quelle italiane ma quando c’è da randellare lo fa molto bene. Bravi i ragazzi ad interpretare la partita, mi aspettavo che l’avvio di gara potesse essere anche più difficile dopo la sconfitta di domenica, in questi due giorni abbiamo pensato solo a recuperare energie e di fatto non ci siamo allenati. Il tie break è stato bellissimo, adesso partiamo da questa vittoria, alla gara di ritorno penseremo da lunedì dopo la sfida con Modena che mi aspetto ancora molto lunga ed equilibrata».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – ACH Volley Ljubljana 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Comparoni 5, Bovolenta 21, Gutierrez 17, Simon 17, Porro 1, Mandiraci 23, Loreti (L), Andringa, Leon 2, Travica, Pace, Bergmann, Iyegbekedo. Ne: Galassi (L). All. Boninfante.

Ach Volley Ljubljana: Urnaut 10, Krzic Janz 6, Stern 33, Marovt 15, Pajenk 11, Ropret 1, Kovacic (L), Sket, Sen. Ne: Krzic Jost, Najdic, Prevorcnik, Verdinek (L). All. Kolakovic.

Arbitri: Magdalena Niewiarowska (Polonia), Nuno Teixeira (Portogallo).

Note: durata set 33’, 27’, 32’, 25’ e 12’ per un totale di 129’. Spettatori 1870 per un incasso di 11.515 euro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 14, muri punto 11, errori in attacco 9, ricezione 36% (5% perfetta), attacco 11. Ach Volley Ljubljana: battute sbagliate 18, ace 8, muri punto 7, errori in attacco 9, ricezione 23% (12% perfetta), attacco 44%.