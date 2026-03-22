Tie-break maledetti. Gas Sales, ti giochi la semifinale a Modena

La quarta semifinalista alla corsa verso lo scudetto si deciderà a Gara 5. Modena espugna il PalabancaSport al tie break e annulla il primo match ball che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocava davanti al pubblico amico.

Non è bastata alla formazione biancorossa la grande spinta di un PalabancaSport quasi sold out per chiudere la pratica Quarti di Finale, Modena dopo oltre due ore di gioco ha vinto e impattato la serie, tutto verrà deciso a Gara 5 che si giocherà a Modena domenica prossima.

Canarini sempre avanti nel computo dei set, Piacenza brava a rimontare ogni volta ma poi nel tie brek le energie mentali hanno fatto la differenza, le due squadre hanno di fatto chiuso la gara con gli stessi numeri: sette muri per Piacenza contro gli otto di Modena, nove ace per parte, ventiquattro battute errate per parte, nove errori in attacco per Modena, sette per Piacenza, un 53% in attacco per i gialloblù contro il 49% dei biancorossi.

A Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza non sono bastati i 17 punti di Mandiraci, i 16 di Bovolenta e i 12 di Gutierrez, in doppia cifra anche Simon con 10 punti a referto.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Simon e Iyegbekedo al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Gianluca Galassi è in panchina con la maglia del secondo libero, Loreti con quella di schiacciatore. Valsa Group Modena risponde con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Mati e Sanguinetti al centro, Davyskiba e Luca Porro alla banda, Perry è il libero.

Il primo punto è per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ma poi è Modena a schiacciare forte sull’acceleratore, l’ace di Tizi-Oualou porta avanti i suoi di quattro lunghezze (2-6) con Boninfante a chiamare subito tempo. L’ace di Mandiraci fa sentire ai canarini il fiato sul collo (7-9), la parità è cosa fatta a quota tredici, battura out di Simon, ace di Mati e Modena è ancora avanti di due (13-15), la pipe di Gutierrez vale la parità a quota quindici. Modena continua a guidare le danze con uno – due punti di vantaggio, il terzo ace del parziale dei canarini vale il più tre (20-23) con Boninfante a chiamare il secondo time out, sono tre i set point per i canarini (21-24), Mandiraci annulla il primo, Gutierrez il secondo, Modena chiude alla terza occasione.

L’ace di Porro vale il più tre per i biancorossi (6-3) con Giuliani che ferma tutto e parla ai suoi, Modena ringrazia per un paio di battute sbagliate dai biancorossi ed impatta a quita tredici per poi mettere la freccia (14-15), dentro Comparoni per Iyegbekedo. E subito il centrale si mette in mostra per due grandi recuperi, si gioca punto a punto, la palla spinta di Mandiraci porta avanti i suoi (18-17), nuova parità a quota diciannove con l’attacco out di Bovolenta, l’ace di Simon riporta avanti Piacenza (21-20) con Giuliani a chiamare il secondo time out del parziale. Bovolenta e subito dopo attacco out di Modena, sono due i set point biancorossi (24-22) che chiudono alla seconda occasione.

Modena cerca subito l’allungo (1-3), l’ace di Simon vale la parità a quota quattro, canarini ancora avanti di due (5-7) con l’ace di Buchegger, nuova parità a quota sette con l’ace di Mandiraci. Il block in sull’attacco di Simon vale il più tre (8-11) per gli ospiti con Boninfante a chiamare tempo, alla ripresa del gioco punto di Gutierrez, due block in di Porro e Comparoni valgono il meno uno (12-13), l’ace di Comparoni vale la parità a quota sedici. Il muro di Simon fa impattare i suoi a quota diciannove, Modena torna a guidare (20-21), Mandiraci per la parità, il muro di Comparoni per il vantaggio (22-21), due ace consecutivi consegnano due set point a Modena (22-24) che chiude alla seconda occasione.

Due primi tempi consecutivi di Comparoni arrivano poco dopo un block in dello stesso centrale (6-5), Piacenza allunga (10-6) con Gutierrez, le due squadre spingono in battuta e qualche errore arriva da entrambe le parti ma arriva anche l’ace di Comparoni che vale il più sei (19-13). Piacenza controlla, pipe di Mandiraci ed è 20-14, ace di Gutierrez per il 23-15, la battuta out di Modena consegna otto set point ai biancorossi (24-16), chiude Comparoni.

Dai blocchi di partenza esce bene Modena con due block in consecutivi che si aggiungono all’errore in battuta dei biancorossi (0-3). Al cambio campo i canarini sono avanti di quattro lunghezze (4-8), Modena aumenta il vantaggio con un ace che vle il più sei (6-12) e corre veloce verso il traguardo finale. Si va a Gara 5.

Dante Boninfante: “Sapevamo che sarebbe stata una serie molto equilibrata e così si sta dimostrando. Modena ha giocato una grande partita e ha avuto più energie mentali di noi soprattutto nel tie break ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto bene per tutta la partita. I primi tre set sono stati molto equilibrati, il quarto meno e nel tie break siamo partiti male e Modena ha tracciato il solco decisivo. Ora pensiamo alla gara di Coppa Cev e poi torneremo a Modena per Gara 5 con la consapevolezza di potere giocare tutte le nostre carte. Si parte 0-0 e la pressione sarà da entrambe le parti”.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 2

Valsa Group Modena 3

(23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 7-15)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Iyegbekedo 3, Bovolenta 16, Gutierrez 12, Simon 10, Porro 3, Mandiraci 17, Pace (L), Comparoni 8, Loreti, Andringa. Ne: Leon, Galassi (L), Travica, Bergmann. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Porro L. 16, Sanguinetti 11, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 10, Mati 14, Buchegger 13, Perry (L), Massari, Bento 2, Giraudo. Ne: Federici (L), Tauletta, Anzani, Ikhbayri. All. Giuliani.

Arbitri: Zavater di Roma, Carcione di Roma.

Note: durata set 28’, 30’, 35’, 22’ e 17’ per un totale di 132’. Spettatori 3281 per un incasso di 39.160 euro. MVP: Pardo Mati. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 24, ace 9, muri punto 7, errori in attacco 7, ricezione 37% (10% perfetta), attacco 49%. Valsa Group Modena: battute sbagliate 24, ace 9, muri punto 8, errori in attacco 9, ricezione 42% (11% perfetta), attacco 53%.