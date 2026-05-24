Un argento splendido: Gas Sales vicecampione d’Italia

Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è vicecampione d’Italia. A Reggio Emilia si è chiusa con una sconfitta la finale del Campionato Italiano di Sitting Volley per la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, ma non senza aver lasciato in campo tutto: energia, determinazione e un grande cuore. Ad imporsi è stata la Santi Ortopedie Nola, capace di conquistare lo scudetto con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-13, 25-17), dimostrando solidità e precisione in ogni fase del match. Una partita in cui Gas Sales Bluenergy Sitting Volley ha provato a reagire, a restare aggrappata al punteggio, ma senza mai riuscire a scalfire davvero la sicurezza degli avversari. Nola che iscrive per l’ennesima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Al di là del risultato finale, resta il valore di un percorso straordinario.

La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley ha saputo arrivare fino all’ultimo atto del campionato, portando in alto non solo i propri colori, ma anche i valori più autentici dello sport: inclusione, passione e resilienza. Sul campo di Reggio Emilia è andata in scena molto più di una finale: è stato il racconto di sacrifici, allenamenti, sorrisi e difficoltà superate insieme. Un cammino che lascia orgoglio e consapevolezza, e che rappresenta un punto di partenza per tornare ancora più forti. La battuta d’arresto nella finale non cancella ciò che la squadra biancorossa ha costruito: un gruppo vero, capace di emozionare e di rappresentare al meglio il significato più profondo del Sitting Volley. Alla finale Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è arrivata superando in Semifinale, in rimonta, per 3-2 (21-25, 25-19, 23-25, 25-20, 15-10) la SDP Fermana mentre Santi Ortopedie hanno superato il VS ASD Fiano Romano 3-0 (25-17, 25-17, 25-20).

Presenti a Reggio Emilia anche il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di Sitting Volley e commissario tecnico della Nazionale femminile, Pasquale D’Aniello, e il commissario tecnico della Nazionale maschile, Marcello Marchesi, che hanno seguito da vicino le semifinali della manifestazione. Nella finale 3°-4º posto, giocata sabato al termine delle semifinali, vittoria per la Fermana che, con un secco 3-0 (25-21, 31-29, 25-21) ha superato l’ASD Fiano Romano. L’organizzazione della tappa in Emilia Romagna è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali e anche grazie al Comune di Reggio Emilia e alla sua Fondazione per lo Sport. Il roster di Gas Sales Bluenergy Sotting Volley: Federico Comparoni, Davide Aielli Chiesa, Giuseppe Luigi La Montagna, Simone Burzacchi, William Brasina, Mattia Canali, Luigi Russo, Giovanni Maria Monteverdi, Mady Kante, Massimo Zileri, Angelo Gelati, Pierluigi Mancino, Giuseppe Siddiolo, Stefano Belfiore. All. Giovanni Marani e Vincenzo Gagliardi.