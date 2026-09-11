Un Leon d'oro carica la Gas Sales

Continua a crescere il numero di giocatori a disposizione di coach Dante Boninfante e del suo staff: al gruppo si è aggregato l’opposto francese Henri Leon, fresco vincitore della medaglia d'oro con la nazionale francese ai recenti Giochi del Mediterraneo.

La Gas Sales Bluenergy chiuderà domani la terza settimana di preparazione e il gruppo conta adesso su 10 elementi: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brboric, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, il centrale Francesco Comparoni e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati il centrale Luca Fraleone e gli schiacciatori Manuel Bozzetti e Francesco Destro del settore giovanile e della Serie B.

L'arrivo di Leon permette al tecnico piacentino di avere a disposizione un elemento di grande qualità e prospettiva, reduce da un'importante esperienza internazionale culminata con il successo ottenuto con la maglia della Francia: «Sono molto felice di essere tornato qui a Piacenza e di iniziare una nuova stagione - ha detto l'opposto - ho trovato un gruppo che lavora con grande intensità e professionalità. Arrivo da un'estate speciale, conclusa con la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, un’esperienza davvero speciale. Voglio mettere tutta la mia energia al servizio della squadra, l’obiettivo è migliorarmi, la speranza avere più spazio in campo».