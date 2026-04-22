Un percorso trionfale partito da Cagliari il 10 dicembre
Dopo il brivido del golden set vinto in Repubblica Ceca, biancorossi autoritari contro spagnoli, tedeschi e sloveni
Michele Rancati
|1 ora fa
I festeggiamenti al palazzetto di Lubiana (Slovenia)
Il viaggio europeo in Cev Cup della Gas Sales è partito il 10 dicembre 2025 da Cagliari, dove si è giocata l’andata dei sedicesimi di finale contro Jihostroj Ceske Budejovice.
Un 3-1 che, però, è stato ribaltato nella gara di ritorno, con i cechi sono stati poi eliminati in trasferta al golden set.
Negli, negli ottavi Piacenza si è sbarazzata degli spagnoli di Rio Duero Soria con un doppio 3-1.
Addirittura trionfale il passaggio dai quarti alle semifinali, con la vittoria 3-0 a Berlino, replicata anche al Palabanca.
La Gas Sales si è infine guadagnata la finale superando 3-2 Lubiana in casa, poi espugnando il palazzetto sloveno per 3-1.
Un 3-1 che, però, è stato ribaltato nella gara di ritorno, con i cechi sono stati poi eliminati in trasferta al golden set.
Negli, negli ottavi Piacenza si è sbarazzata degli spagnoli di Rio Duero Soria con un doppio 3-1.
Addirittura trionfale il passaggio dai quarti alle semifinali, con la vittoria 3-0 a Berlino, replicata anche al Palabanca.
La Gas Sales si è infine guadagnata la finale superando 3-2 Lubiana in casa, poi espugnando il palazzetto sloveno per 3-1.
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