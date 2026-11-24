Settima giornata d’andata del campionato di Superlega per la Gas Sales Bluenergy, che sarà impegnata domenica 29 novembre alle 17 sul campo di Civitanova.

Nel corso degli ultimi anni la sfida tra marchigiani e biancorossi è diventata una classica del campionato, spesso decisiva nella corsa alle posizioni di vertice e capace di regalare spettacolo ed equilibrio.

A rendere ancora più interessante la sfida è la qualità dei roster. Da una parte la tradizione vincente della Lube, società tra le più titolate del volley italiano; dall'altra una giovane Gas Sales Bluenergy, che negli ultimi anni si è stabilmente inserita nell'élite nazionale, raggiungendo importanti traguardi in Italia e in Europa con la vittoria dell’ultima Cev Cup.

Sfida numero diciotto quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono diciassette i precedenti tra le due squadre, quattordici in regular season, uno in semifinale della Supercoppa 2023-2024 e due nei Play Off 5° Posto giocati alla fine della stessa stagione. Il bilancio è di quattordici successi per Civitanova, mentre in tre occasioni è stata Piacenza ad esultare, due volte in trasferta ed una davanti al pubblico di casa.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate due volte in regular season: nella quinta giornata di andata al Palabanca sono stati i biancorossi ad imporsi per 3-0 (29-27, 28-26, 25-22) mentre nella sfida di ritorno in terra marchigiana è stata la Lube a vincere 3-1 (25-21, 28-26, 18-25, 25-21).