Gasa Sales: Mondiali Under 21, è semifinale per Luca Loreti e la Nazionale
Redazione Online
|1 ora fa
Luca Loreti, libero di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, vola in semifinale con la nazionale azzurra Under 21 al Campionato del Mondo di categoria in programma a Jiangmen, in Cina.
Nei quarti di finale gli azzurrini hanno superato Cuba per 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-21) staccando il pass per le semifinali.
La formazione azzurra, già certa di essere tra le migliori quattro nazionali del mondo, tornerà in campo domani, sabato 30 agosto (ore 14.00 italiane) per affrontare la Repubblica Ceca che nei quarti ha sconfitto la Polonia per 3-1 (25-13, 20-25, 25-21, 30-28): in palio la finale.
Con quella odierna, salgono a sette le vittorie nella manifestazione per l’Italia in altrettante partite disputate.
Il cammino degli azzurri
Pool D
Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)
Italia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)
Italia-Francia 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23)
Italia-Tunisia 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)
Italia-Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)
Ottavi di Finale
Italia-Corea del Sud 3-0 (25-12, 25-22, 25-15)
Quarti di Finale
Cuba – Italia 1-3 (18-25, 25-22, 18-25, 21-25)
Tutte le partite del torneo sono trasmesse in diretta da VBTV.
I convocati: Marco Fedrici (Volley Team Club); Diego Frascio (Volley Milano); Luca Loreti (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza); Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro); Gabriele Mariani (Plus Volleyball); Pardo Mati (Modena Volley Punto Zero); Giacomo Selleri (Gabbiano T. Team Mini), Gioele Adeola Taiwo (Libertas Brianza), Tommaso Barotto (Cisterna Volley); Andrea Giani (Trentino Volley); Marco Valbusa (Verona Volley); Manuel Zlatanov (Ravenna).
Lo staff: Vincenzo Fanizza (1° allenatore); Mario Di Pietro (Allenatore); Saverio Di Lascio (Allenatore); Pascal Laricchiuta (Fisioterapista); Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico); Alex Boncompagni (Medico), Loris Palermo (Scoutman), Luca Mares (Team Manager).