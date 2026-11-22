Davanti a un PalabancaSport da tutto esaurito (3.450 spettatori), la Gas Sales Bluenergy Piacenza incassa la prima sconfitta da tre punti in Superlega, cedendo per 3-0 contro i campioni d'Italia e del mondo della Sir Susa Scai Perugia. Il punteggio finale (22-25, 23-25, 20-25) premia il cinismo e la qualità degli umbri, ma non cancella la prestazione generosa dei biancorossi, capaci di lottare alla pari per larghi tratti del match.

Coach Boninfante riserva una sorpresa nel sestetto iniziale inserendo Iyegbekedo al centro al posto di McHenry, mentre nel secondo parziale getta nella mischia lo statunitense Robinson per un opaco Zlatanov. Nel primo set Perugia prende subito il largo sfruttando il muro (4-8); Piacenza tenta la rimonta guidata da Bovolenta (19-21) ma cede nel finale a causa di qualche errore di troppo al servizio. Il grande rammarico dei padroni di casa si concentra nella seconda frazione: spinta dal calore del pubblico e dall'ace di Galassi, la Gas Sales vola a condurre con un margine rassicurante (12-7) e mantiene il vantaggio fino al 18-17. Nel momento cruciale emerge però la classe della Sir, che impatta a quota 18 e firma il sorpasso decisivo grazie ai muri e alla concretezza dell'opposto Reggers (19 punti e premio di MVP). Il terzo set ricalca l'andamento dei precedenti, con la squadra ospite che capitalizza le sbavature piacentine volando sul 14-18 e controllando agevolmente fino ai cinque match point che chiudono la contesa.

Nelle statistiche spiccano i 13 punti di Bovolenta e i 12 di Gutierrez per Piacenza, che paga dazio soprattutto in attacco (52% contro un monumentale 60% umbro) e dai nove metri (15 battute sbagliate). Nonostante il ko, coach Boninfante promuove i suoi: «I ragazzi hanno affrontato la sfida al meglio e sono stati in campo in modo encomiabile. Lavoriamo per avvicinarci a chi oggi ha qualcosa in più». Domenica 29 novembre altro esame a Civitanova.