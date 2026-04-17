Legalità e inclusione si "insegnano" con la pallavolo

Una mattinata diversa per la dirigenza e alcune atlete della Volley Academy Piacenza, ospiti dell'istituto Mattei di Fiorenzuola grazie all'organizzazione della professoressa Tiziana Meneghelli e della psicologa dello sport Chiara Scarabelli, collaboratrice della società pallavolistica.

L'incontro nell'aula magna presentava un titolo impegnativo: "Legalità, sport, inclusione". Per prima ha preso la parola Annalisa Raggi, direttore generale Vap, che ha indicato i punti cardine dell’attività della società, imperniata sia sulla ricerca dei risultati sportivi di eccellenza che sulla crescita umana delle ragazze. Chiara Scarabelli ha poi sottolineato gli aspetti della vita che accomuna le ragazze praticamente ventiquattr'ore su ventiquattro, il loro modo di interagire, i principi di una proficua frequentazione scolastica e di un leale comportamento in campo; concetti ripresi dal direttore tecnico Michele Fanni.

Altra parte importante della giornata, è stata la "scoperta" del sitting volley, la pallavolo che include normodotati e disabili, alla quale Vap ha dedicato, prima in provincia, due squadre, una delle quali frequenta la Serie A1 maschile. Dell'argomento ha parlato Sylvie De Piccoli, che di sitting si occupa in prima persona: particolarmente apprezzato dai ragazzi il video che ha mostrato momenti di gioco e offerto testimonianze dirette dei praticanti. Vicino al sitting è anche il Rotary Club della Valli del Nure e del Trebbia, il cui presidente Cristian Sartori ha sottolineato l'importanza di sposare progetti di così alta valenza sociale.

Sono arrivate infine le testimonianze dirette di quattro giocatrici della formazione Under 18: Francesca Ferri, Laura Borri, Isitor Winner e Ginevra Sandonà hanno raccontato il loro approccio con la pallavolo da seduti durante il torneo di febbraio organizzato proprio da Vap. Al termine della conferenza tutti gli studenti si sono trasferiti nella palestra dell'istituto per una dimostrazione pratica di sitting volley: presente nel corso della mattina anche Corrado Marchetti, presidente Vap.