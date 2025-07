Mari per il reparto centrali dell'Ongina

La Canottieri Ongina dà il benvenuto a Lorenzo Mari, centrale classe 2003 originario di Cremona e uno dei tanti volti nuovi del roster piacentino di Serie B. Nato il 5 ottobre a Cremona, è alto un metro e 90 centimetri e ha iniziato a giocare a 13 anni a Pizzighettone nello Spazio Fitness, dove è rimasto fino a due stagioni fa. Nell'estate 2024, il passaggio in B alla BCO Crema, mentre ora resta in categoria passando sulla sponda piacentina del Po a Monticelli d'Ongina.

«Già da avversario - racconta Lorenzo Mari - vedevo un ottimo ambiente e una squadra organizzata e l'ho vista come una realtà stimolante. Sicuramente la Canottieri Ongina è una formazione di livello in categoria, ero molto curioso di mettermi alla prova in un contesto ambientale del genere». «All’interno - afferma il direttore sportivo Donato De Pascali - di un reparto in cui nella scorsa stagione abbiamo sofferto particolarmente per una serie di circostanze non fortunate, accogliamo Lorenzo che è un atleta del territorio e che raggruppa a sé tutte le qualità che in un giovane pallavolista è importante raccogliere. Parliamo di caratteristiche tecniche ampie essendo un centrale abile anche nel servizio jump spin e che in passato all’interno del suo percorso giovanile si è già cimentato anche in altro ruolo, degli aspetti correlati alla volontà di crescere per potersi stabilizzare definitivamente in categoria, e degli ambiti di disponibilità a 360°. Valori che sono emersi nei colloqui in cui si è dimostrato perfettamente solidale nel sostenere l’ambizione di tutto il gruppo squadra che stiamo andando ad allestire».