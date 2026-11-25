Il campionato nazionale di Serie B1 femminile, suddiviso in 4 gironi, dopo sei giornate vede tre squadre ancora imbattute e al comando: Pallavolo San Giorgio (Girone C) con 17 punti, Bisceglie e Volleyro Roma (Girone D) con 16 punti. Al termine della stagione regolare le prime due squadre classificate di ciascun girone accederanno ai playoff per un lungo ed articolato percorso che alla fine condurrà alla promozione in Serie A3.

Al momento, dunque, la Pallavolo San Giorgio può definirsi la migliore squadra della Serie B1. Una posizione che stride con le intenzioni annunciate ad inizio stagione, vale a dire «il miglioramento del settimo posto» conquistato nella passata stagione. «L’obiettivo resta ancora lo stesso nonostante il primo posto in classifica – spiega Matteo Capra, il tecnico piacentino alla guida della Pallavolo San Giorgio – o meglio, il nostro obiettivo è di migliorare come squadra e di conseguenza, migliorare anche i risultati sul campo. Il primato ce lo siamo guadagnato grazie al grande lavoro svolto e alla massima disponibilità da parte delle giocatrici, comprese quelle che hanno già raccolto qualcosa di importante in carriera. Due condizioni che ci hanno permesso di conseguire risultati positivi sia in pre campionato sia in questo inizio di stagione. Ma attenzione perché il nostro girone non è semplice».