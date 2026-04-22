Rivergaro fa festa con le Under 18

Grande soddisfazione, in un PalaRebecchi gremito e vestito a festa, per il River Volley Vigorplant che, superando in finale per 3-0 l’RM Volley, si è aggiudicato le final four Under 18 provinciali di pallavolo femminile al termine di una gara bella e ricca di giocate meravigliose anche per merito di un RM Volley che non si è mai data per vinta.

«Non posso che complimentarmi con le nostre atlete, con Coach Sagliani e con il nostro staff tecnico per questa meravigliosa vittoria - commenta il presidente Sergio Tiboni - si tratta di un successo che vale doppio alla luce del fatto che è stato ottenuto contro una grande squadra come l’RM Volley, alla quale voglio fare un applauso per la qualità del gioco espresso e per la sportività dimostrato e lo stesso discorso vale anche per le altre due protagoniste di questa final four, ovvero la C.G. Automazioni Sangio e il Volley Team 03. Un ringraziamento va ai nostri sponsor, al Comune di Rivergaro, alla FIPAV Piacenza e al nostro presidente onorario Oreste Riscazzi che oggi era sulle tribune del PalaRebecchi a sostenerci e che è sempre al nostro fianco».



Gli fa eco il vicepresidente Alessandro De Santis: «Innanzitutto, voglio sottolineare l’orgoglio che provo per l’organizzazione delle Final Four qui al PalaRebecchi; il palazzetto era pieno di tifosi che ha sostenuto le nostre ragazze in modo sportivo creando così un clima di festa che ha coinvolto tutti i tifosi. La ciliegina sulla torta è stata questa vittoria, arrivata giocando una pallavolo di alto livello e, a questo proposito, desidero fare i complimenti sia al direttore sportivo Motta per l’ottimo lavoro, sia a Coach Sagliani perché subentrare a stagione in corso a Coach Vassallo e fare subito bene non era affatto scontato, invece lui ci è riuscito. Le nostre atlete? Si tratta di un gruppo di ragazze che ha iniziato a giocare insieme nell’Under 12 se non addirittura nel minivolley, quindi questo successo dell’Under 18 rappresenta il coronamento di un percorso iniziato diversi anni fa. Peraltro molte di loro sono rivergaresi e questo ha fatto sì che questa squadra, che già era vincente alla luce dei numerosi successi ottenuti, sia diventato un blocco unito e coeso che ha permesso anche alle giocatrici arrivate in un secondo momento di inserirsi senza problemi. Ringrazio il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti che oggi era al nostro fianco e il presidente Fipav Piacenza Elisa Ghezzi e tengo a sottolineare il fatto che questa coesione con la federazione sia di fondamentale importanza per tutta la pallavolo piacentina. Un ringraziamento personale va inoltre a Marco Petranca, ceo della Vigorplant, azienda che da diversi anni ci aiuta a rendere il River Volley sempre più forte, insieme a numerosi altri sponsor ai quali oggi voglio dire grazie».

La rosa

Beatrice Assiemi, Sara Basile, Lucia Boiardi, Carlotta De Santis, Aurora Euclidi, Isabel Fochi, Giada Gazzola, Arianna Marchetti, Sofia Matteassi, Sofia Petranca, Emma Pisani, Sara Pollini, Sofia Rasparini, Agata Rolleri.

Staff tecnico

Paolo Sagliani (primo allenatore), Gianluca Frino (secondo allenatore) e Pablo Lischetti (preparatore atletico).