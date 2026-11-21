Primo test rilevante per la Pallavolo San Giorgio, capolista imbattuta del Girone C di Serie B1 femminile, che questa sera (ore 18) riceve la Omac Active Arnopolis, neo promossa formazione aretina che occupa la settima posizione in classifica.

La squadra toscana è imbattuta in casa dove sono cadute per 3-0 sia il Modena, ultimo in classifica, sia Soliera, seconda forza del girone. Il primo successo in trasferta è invece arrivato sabato scorso a Firenze al termine di un appassionante derby con la Florenzo (2-3). L’obiettivo della squadra di casa allenata da coach Matteo Capra è ovviamente quello di allungare la striscia di risultati positivi, che al momento conta 5 vittorie.

A caccia di punti utili alla salvezza, in questa sesta giornata di campionato, la Sap Sicurezza Volley Academy Piacenza ospita in serata (ore 20.30) la Florenzo Firenze, posizionata a metà classifica grazie a tre vittorie. «Mercoledì sera abbiamo battuto Modena per 3-0 nel campionato U19 – spiega coach Michele Fanni – ed ora affrontiamo un test in B1, contro un’avversaria ben attrezzata, che ci tornerà utile per fare il punto della situazione su quello che è stato finora il nostro percorso».