Un piacentino sogna lo scudetto Under 19
Pallavolo - Le finali nazionali ospitate da Piacenza sono entrate nel vivo, in campo anche Lorenzo Maffini (Anderlini Modena)
Michele Rancati
|1 ora fa
Il piacentino Lorenzo Maffini (Anderlini Modena) tra Elisa Ghezzi e Marco Fava della Fipav di Piacenza
Da ormai una settimana Piacenza è la capitale italiana della pallavolo giovanile. Il 9 maggio sono infatti iniziate alle palestre Salvadè e Gambardella (con qualche gara nel Parmense) le finali nazionali maschili Under 19. Erano complessivamente 27 le squadre partecipanti, provenienti davvero da tutta Italia per affrontare le qualificazioni. Da ieri, invece, è iniziata nelle due strutture cittadine la fase-scudetto, che porterà una delle 8 superstiti a vincere il titolo Tricolore di categoria.
In lizza, suddivise in due gironi che fungono da quarti di finali, sono rimaste Allianz Diavoli Rosa Milano, Anderlini Modena, Marino Pallavolo (Lazio) e Itas Trentino (girone A) e Volley Treviso, Vero Monza, Romeo Volley Meta (Sorrento) e Kioene Padova (girone B). Le sfide sono iniziate ieri e si concluderanno questa mattina, mentre alle 18.30 si giocheranno le semifinali incrociate tra la prime due classificate dei rispettivi raggruppamenti. Domani alle 11.30 sarà il Palabanca a ospitare l’ultimo atto per l’assegnazione dello scudetto, ovviamente tra le vincitrici della due semifinali.
Ovviamente spera di arrivare fino all’atto finale l’unico piacentino in campo: lo schiacciatore classe 2009 Lorenzo Maffini, nel roster dell’Anderlini.
In lizza, suddivise in due gironi che fungono da quarti di finali, sono rimaste Allianz Diavoli Rosa Milano, Anderlini Modena, Marino Pallavolo (Lazio) e Itas Trentino (girone A) e Volley Treviso, Vero Monza, Romeo Volley Meta (Sorrento) e Kioene Padova (girone B). Le sfide sono iniziate ieri e si concluderanno questa mattina, mentre alle 18.30 si giocheranno le semifinali incrociate tra la prime due classificate dei rispettivi raggruppamenti. Domani alle 11.30 sarà il Palabanca a ospitare l’ultimo atto per l’assegnazione dello scudetto, ovviamente tra le vincitrici della due semifinali.
Ovviamente spera di arrivare fino all’atto finale l’unico piacentino in campo: lo schiacciatore classe 2009 Lorenzo Maffini, nel roster dell’Anderlini.
Le gare sono state caratterizzate da tribune gremite, tifosi da tutta Italia, cori, tamburi e tanto entusiasmo.
Elisa Ghezzi, presidente del Comitato Fipav di Piacenza, mette l’accento sul lavoro corale che ha reso possibile l’evento: «Organizzare queste finali è stato per noi un onore, ma anche un impegno enorme, fatto di fatica, responsabilità e naturalmente di grandi emozioni».
Sulla stessa linea anche il vicepresidente provinciale Fipav, Marco Fava, che legge nella manifestazione un valore per tutto il movimento pallavolistico: «In questa settimana Piacenza sta ospitando il futuro della pallavolo maschile italiana. In campo si vedono atleti di altissimo profilo, destinati a rappresentare il movimento nei prossimi anni, e attorno a loro si percepisce una partecipazione vera da parte della città».
Elisa Ghezzi, presidente del Comitato Fipav di Piacenza, mette l’accento sul lavoro corale che ha reso possibile l’evento: «Organizzare queste finali è stato per noi un onore, ma anche un impegno enorme, fatto di fatica, responsabilità e naturalmente di grandi emozioni».
Sulla stessa linea anche il vicepresidente provinciale Fipav, Marco Fava, che legge nella manifestazione un valore per tutto il movimento pallavolistico: «In questa settimana Piacenza sta ospitando il futuro della pallavolo maschile italiana. In campo si vedono atleti di altissimo profilo, destinati a rappresentare il movimento nei prossimi anni, e attorno a loro si percepisce una partecipazione vera da parte della città».