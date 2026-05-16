Un piacentino sogna lo scudetto Under 19

Da ormai una settimana Piacenza è la capitale italiana della pallavolo giovanile. Il 9 maggio sono infatti iniziate alle palestre Salvadè e Gambardella (con qualche gara nel Parmense) le finali nazionali maschili Under 19. Erano complessivamente 27 le squadre partecipanti, provenienti davvero da tutta Italia per affrontare le qualificazioni. Da ieri, invece, è iniziata nelle due strutture cittadine la fase-scudetto, che porterà una delle 8 superstiti a vincere il titolo Tricolore di categoria.

In lizza, suddivise in due gironi che fungono da quarti di finali, sono rimaste Allianz Diavoli Rosa Milano, Anderlini Modena, Marino Pallavolo (Lazio) e Itas Trentino (girone A) e Volley Treviso, Vero Monza, Romeo Volley Meta (Sorrento) e Kioene Padova (girone B). Le sfide sono iniziate ieri e si concluderanno questa mattina, mentre alle 18.30 si giocheranno le semifinali incrociate tra la prime due classificate dei rispettivi raggruppamenti. Domani alle 11.30 sarà il Palabanca a ospitare l’ultimo atto per l’assegnazione dello scudetto, ovviamente tra le vincitrici della due semifinali.

Ovviamente spera di arrivare fino all’atto finale l’unico piacentino in campo: lo schiacciatore classe 2009 Lorenzo Maffini, nel roster dell’Anderlini.

Le gare sono state caratterizzate da tribune gremite, tifosi da tutta Italia, cori, tamburi e tanto entusiasmo.

Elisa Ghezzi, presidente del Comitato Fipav di Piacenza, mette l’accento sul lavoro corale che ha reso possibile l’evento: «Organizzare queste finali è stato per noi un onore, ma anche un impegno enorme, fatto di fatica, responsabilità e naturalmente di grandi emozioni».

Sulla stessa linea anche il vicepresidente provinciale Fipav, Marco Fava, che legge nella manifestazione un valore per tutto il movimento pallavolistico: «In questa settimana Piacenza sta ospitando il futuro della pallavolo maschile italiana. In campo si vedono atleti di altissimo profilo, destinati a rappresentare il movimento nei prossimi anni, e attorno a loro si percepisce una partecipazione vera da parte della città».