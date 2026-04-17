Un'altra Gas Sales punta alle final four scudetto

Prosegue il cammino stagionale della Gas Sales Bluenergy sitting volley, attesa domenica a Sesto San Giovanni per la quinta giornata del campionato maschile di Serie A1.

Dopo le due vittorie ottenute nel quarto concentramento stagionale, la formazione biancorossa tornerà in campo per un nuovo appuntamento di grande importanza nella corsa alla fase finale del campionato. La squadra guidata da Giovanni Marani e Vincenzo Gagliardi arriva all’appuntamento forte delle prestazioni offerte nel concentramento di Sannazzaro De’ Burgundi, che hanno permesso ai biancorossi di conquistare il primo posto in classifica del girone A con 16 punti davanti al SV2001 Garlasco e ad Astra Asd, distanti quattro lunghezze.

L’evento rappresenta un nuovo e importante appuntamento nel calendario della squadra, impegnata in una giornata di gare che unirà competizione sportiva, inclusione e valori condivisi. Il sitting volley, disciplina paralimpica in forte crescita anche in Italia, continua a essere un esempio concreto di sport aperto a tutti, capace di abbattere barriere e promuovere integrazione e spirito di squadra.

La Gas Sales Bluenergy SV scenderà in campo con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica che le permetterebbe di partecipare alla fase finale del campionato che assegna il tricolore.

Il campionato italiano prevede infatti tre gironi. Ogni squadra partecipante ospiterà un concentramento e alla fine di ogni concentramento verrà stilata una classifica: tre punti in caso di vittoria per 3-0 o 3-1, due punti in caso di vittoria per 3-2, un punto in caso di sconfitta per 2-3 e zero punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Al termine dei concentramenti la prima classificata di ogni girone, insieme alla migliore seconda classificata in base alla classifica avulsa, accede alla final four che assegnerà lo scudetto.

Il concentramento di Sesto San Giovanni sarà inoltre un’occasione per avvicinare il pubblico a una disciplina spettacolare e intensa, che unisce agonismo, rispetto e passione, rafforzando il messaggio sociale e sportivo che il sitting volley porta con sé.

Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è inserita nel girone A insieme a Diasorin Fenera Chieri, AD Astra Sesto San Giovanni, SV2001 Garlasco e Acqua S.Bernardo Cuneo Sitting Volley.

A disposizione dello staff tecnico guidato da Giovanni Marani e Vincenzo Gagliardi domenica ci saranno i seguenti atleti: Davide Aielli Chiesa, Mattia Canali, Gabriele Camisa, Mady Kante, Giuseppe La Montagna, William Brasina, Massimo Castellani, Simone Burzacchi, Angelo Gelati, Giovanni Monteverdi, Massimo Zileri, Luigi Russo, Giuseppe Siddiolo. Pierluigi Mancino, Stefano Belfiore e Federico Comparoni.

«Domenica ci attendono due sfide decisive e tutt’altro che scontate - commenta Giuseppe La Montagna - le squadre che affronteremo sono entrambe molto toste e, dopo le battaglie vinte negli incontri precedenti, saranno ancora più agguerrite. Noi dovremo essere bravi a non sottovalutare l’impegno, a giocare il nostro gioco senza avere fretta di chiudere i punti troppo velocemente. Cercheremo di vincere almeno una partita per centrare il nostro obiettivo, le final four. Qualunque sarà l’esito di domenica, voglio ringraziare la società per averci dato l’opportunità di indossare una maglia così importante: la onoreremo fino all’ultimo punto».