Vittoria anche nell'Under 12 e triplete per il River Volley
Il River Morazzoni ha vinto la final four di Alseno
Redazione Online
|9 ore fa
Grande gioia al Palazzetto di Alseno per il River Morazzoni Under 12 che, superando prima in semifinale per 3-0 il Mc Donald Piace Rosa e poi in finale per 2-1 il Mc Donald Piace Rossa, si è aggiudicato le final four provinciali di pallavolo.
«Questa vittoria rappresenta il coronamento di un progetto ben preciso - commenta Sergio Tiboni, presidente del River Morazzoni - perché la nostra società si basa su due pilastri fondamentali: giovanili e territorialità. Stiamo dimostrando che nella pallavolo ci si può togliere grandi soddisfazioni, permettendo alle ragazze di un determinato territorio di divertirsi facendo sport e stringendo amicizie».
SI tratta del terzo titolo stagionale per il River Volley, dopo Under 18 e Under 16.
«Questa vittoria rappresenta il coronamento di un progetto ben preciso - commenta Sergio Tiboni, presidente del River Morazzoni - perché la nostra società si basa su due pilastri fondamentali: giovanili e territorialità. Stiamo dimostrando che nella pallavolo ci si può togliere grandi soddisfazioni, permettendo alle ragazze di un determinato territorio di divertirsi facendo sport e stringendo amicizie».
SI tratta del terzo titolo stagionale per il River Volley, dopo Under 18 e Under 16.
La rosa
Irene Benzi, Azzurra Bertuzzi, Bianca Borotti, Emily Calandroni, Irene Calza, Ylenia Cervini, Ginevra Cristalli, Gaia Di Sacco, Serena Fontanesi, Caterina Grasso, Giulia Martani, Giulia Matteassi, Isotta Mazzocchi, Eleonora Morazzini, Gaia Risposi, Beatrice Sbaruffati e Viola Trabucchi.
Irene Benzi, Azzurra Bertuzzi, Bianca Borotti, Emily Calandroni, Irene Calza, Ylenia Cervini, Ginevra Cristalli, Gaia Di Sacco, Serena Fontanesi, Caterina Grasso, Giulia Martani, Giulia Matteassi, Isotta Mazzocchi, Eleonora Morazzini, Gaia Risposi, Beatrice Sbaruffati e Viola Trabucchi.
Lo staff
Massimiliano Carbonetti (allenatore), Simone Chiodaroli (secondo allenatore), Michela Albertelli (team manager) e Ilenia Preli (collaboratrice tecnica).
Massimiliano Carbonetti (allenatore), Simone Chiodaroli (secondo allenatore), Michela Albertelli (team manager) e Ilenia Preli (collaboratrice tecnica).