Zanelli, Vedovelli e Chiapponi portano in alto la Calypso

Cammino positivo per i ragazzi della Calypso, che tornano con un bottino di quattro medaglie dalla terza prova di Coppa Italia di nuoto pinnato di fondo tenuta nel bacino artificiale di Suviana (BO). La gara ha previsto la disputa delle distanze brevi del fondo, i 1000 metri negli stili pinne e monopinna con la presenza di tantissimi atleti provenienti da tutto lo stivale. A medaglia Pietro Zanelli (classe 2012) che ha conquistato l’argento nei 1000 monopinna di 1° categoria nonostante abbia sofferto l’acqua fredda e facendo registrare un tempo considerevole, Alessandro Vedovelli (2007) che nella categoria juniores stile pinne ha ottenuto un altro argento con una gara arrembante che lo ha visto tra i protagonisti assoluti e Christel Chiapponi (2010) che è salita sul terzo gradino del podio nei 1000 pinne di seconda categoria ultimando una grande prova allo stremo delle forze. Bene anche Andrea Capellini (2011) che ha migliorato il proprio personale in una gara difficile concludendo in settima posizione la gara monopinna di seconda categoria, Cesare Risoli (2011) che ha fatto registrare un buon tempo terminando in sesta posizione nei 1000 pinne di seconda categoria e Bice Cavallini (2010), esordiente in questa disciplina, che si è messa in evidenza con un buon crono piazzandosi in settima posizione nello stile pinne di seconda categoria. La quarta medaglia è arrivata nei master grazie a Stefano Bazzani, M55, giunto in terza posizione con una gara grintosa e ben condotta.