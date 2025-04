Zerminiani e Lomolino ospiti stasera a Zona Calcio

La doppia sconfitta per le piacentine di Serie D sarà analizzata questa sera a Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it.Il Piacenza ha giocato un'ottima gara contro la capolista Forlì, che con la vittoria al Garilli per 2-1 è ormai a un passo dalla promozione in Serie C. La sua più diretta inseguitrice, il Ravenna, ha travolto il Fiorenzuola, ma resta a sette punti quando mancano tre giornate alla fine.Il focus di ospiti e opinionisti in studio si concentrerà proprio sulla volata finale, che dovrà garantire al Piace la salvezza diretta (da ottenere magari già giovedì a Riccione) e al Fiorenzuola la speranza di un play out miracoloso, sfruttando anche la possibile penalizzazione dello Zenith Prato.Ospiti il direttore sportivo biancorosso Carlo Zerminiani e il difensore rossonero Matteo Lomolino.Spazio anche al calcio dilettanti, con la finale di Coppa della Spes Borgotrebbia e il turno di terza categoria, unico campionato sceso in campo ieri.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.A seguire, alle 22.15, torna Zona Padel, il format dedicato a uno degli sport più in voga del momento, con Piacenza che vanta una squadra ai vertici della Serie B.