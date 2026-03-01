Ziano d'autorità, vincono anche Borgo e San Lazzaro. Clamoroso: frenano i Samurai

Tutto come alla vigilia di questa 22esima giornata. In attesa del risultato del posticipo tra Soragna e Lugagnanese, vincono tutte le prime della classe. A cominciare dalla capolista ZIano che ha liquidato con un perentorio 4-1 a domicilio il Vigolzone: il rigore di Bernini e i centri di Lucchini (doppietta) e Di maggio valgono i tre punti che tengono a distanza il San Lazzaro. Pokerissimo per i ragazzi di Biolchi al cospetto della Sannazzarese che viaggia spedita verso la retrocessione in Seconda Categoria. A braccetto con il San Lazzaro c'è la Borgonovese che ha piegato una PIanellese ormai largamente staccata dal gruppo al vertice. Ieri invece, il successo dello Sporting Fiorenzuola sull'Alsenese: la squadra di Binchi è ancora in gioco per la corsa al titolo.

La notizia della domenica però, è il pari senza gol dei Samurai: dopo 19 vittorie di fila, ci ha pensato il Podenzano di Maccagni a frenare l'incredibile corsa della squadra di Di Donna che mantiene un comunque clamoroso +11 sul Bobbio Perino, vittorioso sulla Turris. Poker della Virtus Piacenza con il Gossolengo PIttolo, in coda solo sconfitte per le pericolanti. Nel girone B, è molto pesante la sconfitta rimediata dal Cadeo nello scontro diretto di testa con la VIrtus Calerno: il 2-1 finale costa il -5 dalla vetta per la squadra di Berté, a segno con la bandiera Asti nel 2-1 con la capolista.

In Terza, in attesa del match tra Santantonio e San Rocco, la doppietta di Spelta lancia il RiverNiviano momentaneamente appaiato proprio al Santatonio in testa. 2-0 esterno della Travese sul Bivio con i gol di Monfasani e del solito Nicola Bazzarini. Nel girone B, allunga il Vigolo, vittorioso di misura nel big match con l'Omi, anche grazie al pari interno del Gropparello con la Fulgor: botta e risposta tra Brugazzi e Sanchez, i gialloverdi sprofondano a -4 dalla testa della graduatoria.

