Zona Sport riparte sgommando: stasera ospite Leo Fornaroli
Anche basket e rugby dalle 21 su Telelibertà nella trasmissione condotta da Marcello Tassi e Selina Pozzi
Redazione Online
|2 ore fa
Riparte Zona Sport, il format di Telelibertà che racconta emozioni, imprese e protagonisti dello sport piacentino. Stasera alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre (e in streaming nella sezione on demand del sito www.liberta.it) prende il via la sesta stagione, con una veste completamente rinnovata: nuovi studi, grafiche, scenografie e una nuova voce al fianco del giornalista Marcello Tassi, quella della co-conduttrice Selina Pozzi. La puntata parte "sgommando" con la Formula 2: ospite il piacentino Leonardo Fornaroli, pilota di Invicta Racing in testa al Mondiale a due gare dal termine, insieme al suo preparatore atletico e mental coach Gianfranco Rizzi.
Seconda parte dedicata al basket, con le tre squadre piacentine impegnate in Serie B Nazionale. In studio i tre capitani: Giovanni Poggi (Assigeco), Riccardo Bottioni (Fiorenzuola Bees) ed Emanuele Morvillo (Bakery Piacenza). Risultati, analisi, emozioni e sguardo ai prossimi impegni.
Chiusura col rugby, tra Serie A Elite e Serie A: ospiti il capitano dei Lyons Alessandro Moretto, l’allenatore del Piacenza Claudio Forte e il giornalista Leonardo Piriti.E per chiudere in bellezza, tornano le pillole di fitness firmate Acrobatic: i personal trainer presenteranno schede di allenamento, esercizi adatti a ogni età e propedeutici ai diversi sport.
Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la puntata sarà trasmessa in replica domani alle 11.15 e alle 18.00, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35.
