Zona Sport tra volley, pattinaggio a rotelle e nuoto

Sarà una puntata di Zona Sport tutta da vivere quella in onda questa sera alle 21 su Telelibertà. Nella prima parte, spazio alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dall’esordio in semifinale playoff scudetto contro Perugia e pronta a vivere mercoledì 15 aprile la finale di andata di Coppa CEV in Germania contro lo SVG Luneburg. Con il direttore generale Hristo Zlatanov si parlerà di gara 1 di semifinale contro i campioni del mondo in carica e dell’attesissima finale europea, mentre il preparatore atletico Lorenzo Barbieri racconterà le difficoltà di gestire una stagione intensa tra impegni e infortuni, spiegando come la squadra abbia affrontato queste sfide.

Nella seconda parte, cambio di disciplina: spazio al pattinaggio artistico a rotelle con il campione piacentino Alessandro Bozzini, pronto a partire per l’Argentina per la Coppa del Mondo in coppia con la partner Gloria Di Bella.

Infine, protagonista il nuoto pinnato con Lorenzo Biagini, che in pochi anni è entrato nella top 10 nazionale e ha vissuto esperienze internazionali in World Cup. Un infortunio ha però cambiato il suo percorso, aprendo la strada a una nuova carriera da allenatore al centro federale di Viterbo, dove segue agonisti e giovani promesse.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.