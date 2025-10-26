Liberta - Site logo
A Castello i consiglieri Greco e Capelli entrano nel gruppo misto

Dopo l'adesione a Forza Italia hanno scelto di lasciare Civiltà Castellana: «Facciamo chiarezza anche verso chi ci accusava di posizione ambigua»

Mariangela Milani
|4 minuti fa
I consiglieri Tommaso Greco e Carlo Capelli
I consiglieri Tommaso Greco e Carlo Capelli
1 MIN DI LETTURA
Tommaso Greco e Carlo Capelli lasciano Civiltà Castellana e confluiscono nel gruppo misto. Entrambi la scorsa primavera avevano aderito a Forza Italia (che in consiglio comunale sostiene l’amministrazione Stragliati) mantenendo al contempo il ruolo di consiglieri di minoranza in quota Civiltà Castellana. Ora  i due consiglieri si staccano e, a partire dal prossimo consiglio comunale, daranno vita al gruppo misto, di cui Greco sarà capogruppo. «Facciamo chiarezza anche verso chi ci accusava di posizione ambigua» hanno motivato i due consiglieri all'uscita del consiglio comunale.

